FC Nantes - Antoine Kombouaré : "Ce qu’on a réalisé va au-delà de mes espérances"

Le temps file à une allure. Il y a un an, quasiment jour pour jour, le FC Nantes avait un pied en Ligue 2 après avoir perdu son dernier rendez-vous d'une saison chaotique, contre Montpellier, qui l'envoyait disputer les barrages. Douze mois après, cette même équipe avec, quasiment, les mêmes joueurs a retrouvé le fil de son Histoire pour signer le meilleur exercice de l'ère Waldemar Kita, neuvième de Ligue 1 avec 55 points et autant de réalisations. Magnifié par la victoire en finale de la Coupe de France, le 7 mai dernier, qui permet aux Canaris de retrouver l'Europe, dès le mois de septembre. "Cela a été au-delà de ce que nous aurions pu imaginer", sourit Antoine Kombouaré, qui dresse ce dimanche le bilan d'une saison pas comme les autres. Entretien.

Le succès fou face à Lens, un détonateur de la saison

Quel est, à votre sens, le moment le plus fort de cette saison ?

Si le bilan est grandiose, le moment important, le déclic, a été la victoire contre Lens. Pour la première fois, on a fait chavirer la Beaujoire. J’ai entendu le stade gronder dans tous les sens. J’ai alors vécu ma première grande émotion. Là, ça a bougé. On travaille toujours dans l’esprit de dire aux joueurs qu'il faut réussir à donner des émotions, à faire en sorte que ce public soit pleinement satisfait, faire en sorte de lui donner beaucoup de joie, là, cela a été au-delà de ce que nous avions pu imaginer.

Quelle a été l'importance de cette victoire pour l'entraîneur que vous êtes ?

On met en place un travail et on tient un discours au quotidien mais, jusqu'alors, on n'arrivait pas à vivre ça dans un match. Le fait qu'ils le fassent leur a permis de prendre conscience que c'était possible. On bassine les joueurs avec ça mais enfin, ils sont capables de le faire. Et quand on l’a fait une fois, on peut le reproduire.

J’ai aimé parce qu’ils ont compris qu’il fallait travailler fort et être très discipliné pour valoriser leur talent.

La joie d'Antoine Kombouaré à la fin de la finale de la Coupe de France, face à l'OGC Nice, remportée par les Canaris au Stade de France. © Maxppp - Stéphane Guiochon

Avez-vous été surpris par ce que vos joueurs ont réalisé ?

Les joueurs se sont révélés. Il y a l’importance du travail effectué mais ce sont les joueurs qui font les choses. Souvent, dans une équipe vous avez un, deux, trois cadres sur qui vous comptez, là j’en avais huit. C’est assez unique. J’avais huit titulaires indétrônables : Alban Lafont, les trois défenseurs centraux, Nicolas Pallois, Andrei Girotto, Jean-Charles Castelletto. Au milieu, il y avait Pedro Chirivella et en attaque, Moses Simon, Randal Kolo Muani et Ludovic Blas. À chaque fois que je composais mon équipe, je mettais ces huit-là et il y avait trois postes où ça pouvait tourner. C’est donc facile. Là vous avez une base, des fondations, une ossature solide.

à lire aussi FC Nantes : la Beaujoire va pouvoir se délecter une dernière fois du génie de Kolo Muani

Votre réussite n’a-t-elle pas été de recréer une alchimie dans ce groupe en difficulté, la saison passée ?

Notre réussite, celle du staff parce que je suis là en face en de vous mais tous les membres de mon staff travaillent comme des malades, ils sont très présents. Je donne les orientations et eux font le boulot. La symbiose qu’il y a entre l‘effectif et nous favorise la confiance des joueurs. Ils ont les qualités mais on les a fait émerger. On leur a permis de montrer la plénitude de leur talent. J’ai aimé parce qu’ils ont compris qu’il fallait travailler fort et être très discipliné pour valoriser leur talent. Tu mets de la discipline dans un tel groupe et après tu les laisses s’exprimer sur le terrain.

Êtes-vous plus fier d’avoir un titre ou d’avoir créé une identité de jeu à cette équipe ?

Les deux. Le fait d'avoir une identité nous a donné beaucoup de force, de l’énergie et des repères. Et cette identité nous a permis de réaliser de grands matches et de gagner un titre.

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a annoncé cette semaine qu'il honorerait sa dernière année de contrat avec les Canaris. © Maxppp - Nathalie Bourreau

"Je suis constamment dans la remise en question"

Êtes-vous satisfait du football produit cette saison ?

Oh oui ! On a marqué 55 buts, ça va hein pour des garçons considérés comme des chèvres l’année dernière. On a un jeu porté vers l’avant. On a envie de marquer des buts, faire du spectacle et donner des émotions. Tout entraîneur rêve de ça. On essaie d’être solide mais j’aime voir mon équipe marquer. Cela arrive parce que dans un match, on se crée beaucoup d’occasions. Cela donne de la confiance et finalement, tu marques et quand tu en mets un, deux, tu as toujours envie d’en mettre davantage.

Le travail de l’entraîneur est mis en avant parce que les joueurs sont bons ou très bons.

Êtes-vous surpris par l’adhésion totale de vos joueurs à vos principes de jeu ?

Ce qu’on a réalisé va au-delà de mes espérances. On pense, on rêve, même si je ne dors pas beaucoup, de plein de choses. Mais voir une équipe marquer autant, gagner autant de matches, se retrouver neuvième avec 55 points et surtout voir l’équipe gagner la Coupe de France, je suis content du travail de mon staff et fier de ce que les joueurs ont fait. Le travail de l’entraîneur est mis en avant parce que les joueurs sont bons ou très bons.

Tactiquement, quel a été le plus gros problème à gérer ?

La saison est tellement longue qu’il y en a des différents. Il faut travailler pour les solutionner. En début de semaine, je disais à de jeunes entraîneurs lors d’un stage : "Plus j’avance dans ma carrière d’entraîneur, plus j’ai d’expérience et moins je sais." À chaque début de saison, c’est une feuille blanche. On est tous sur la ligne de départ et personne ne sait ce qui va se passer. L’entraîneur et le staff travaillent pour réduire au maximum l’incertitude. Mais il faut surtout trouver des réponses aux imprévus. Et quand tu y arrives, tu es content et souvent cela amène de grands moments.

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, félicite Ludovic Blas et Quentin Merlin, à La Beaujoire. © Maxppp - Marc Ollivier

Ludovic Blas disait que vous étiez capable de revenir sur des décisions aujourd’hui par rapport à l'entraîneur qu’il a connu à Guingamp ?

Je suis constamment dans la remise en question. Je m’adapte, je ne fais pas ce que je veux. Je fais en fonction des qualités de mes joueurs, de leur forme, de leur niveau de confiance, du classement. Je passe donc mon temps à être flexible. Sinon, je m’enterre et les joueurs ne veulent plus travailler avec moi, ils s’ennuient.

Avez-vous le sentiment d’avoir tiré tout le potentiel de ce groupe-là cette saison ?

Je ne sais pas. Je pars du principe qu’on ne se donne pas de limite.