FC Nantes - Antoine Kombouaré : "Le plus dur va être de confirmer notre saison exceptionnelle"

C'était la rentrée des classes, ce mercredi matin, au centre d'entraînement du FC Nantes. Après cinq semaines de congés, les joueurs sont arrivés les uns après les autres et ont retrouvé les terrains de la Jonelière afin d'entamer leur préparation estivale. Sans nouvelle tête. Pour l'heure, aucun joueur n'a signé avec les Jaunes pour compenser tous les départs enregistrés en fin de saison dernière. "Je fais confiance à la direction", souffle l'entraîneur du vainqueur de la Coupe de France 2022, Antoine Kombouaré, alors que se profile une première partie de saison surchargée. Entretien avec un technicien "frais et reposé".

"Je suis exigeant sur les profils des joueurs qu'on veut avoir"

Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de cette nouvelle saison ?

Je suis très bien, c'est la première fois que j'ai d'aussi longues vacances mais je suis aussi heureux de retrouver le groupe, prêt à repartir. Aujourd’hui, il y a 16 joueurs dont 3 gardiens. Fabio est absent car il est malade et Pedro Chirivella sera là demain. Si mes comptes sont bons, nous avons eu sept départs et aucune arrivée pour le moment. Ça fait du travail que l’on a devant nous pour recruter et avoir une équipe compétitive cette saison.

Cela représente-t-il une inquiétude à moins de cinq semaines de la reprise du championnat ?

Il n'y en a pas. Si moi, je suis inquiet dès la reprise, ce n’est pas bon signe. On va travailler, je fais confiance à la direction et on sait qu’on va travailler pour recruter et ça va arriver assez vite. Mais je ne suis pas inquiet, on a le temps. J’aimerais partir avec un effectif entre 23 et 25 joueurs. J’espérais peut-être avoir un joueur en attaque à la reprise mais c’est compliqué, et ça l'est pour tous les clubs. On reste calme, on travaille, je sais qu'on a le même objectif avec la direction : avoir un effectif de qualité et faire du bon travail cette saison.

Quelles sont vos priorités en matière de recrutement ?

D'abord sur les postes d’attaquants. On a eu cinq départs et aucune arrivée donc on va en priorité se pencher sur ce poste là. On a eu aussi deux départs au milieu donc si on peut recruter c'est intéressant. Je fais confiance et dès que je vous quitte, je vais continuer à travailler, appeler des joueurs, des agents, des clubs, etc. Je suis exigeant sur les profils des joueurs qu'on veut avoir. Mais le point positif est que la saison dernière on a sécurisé les postes de défenseurs et de milieux. On a donc nos fondations, en plus Alban est toujours là, c'est une très bonne chose.

Seuls 16 joueurs dont 3 gardiens étaient présents à la Jonelière, ce mercredi, lors de la reprise de l'entraînement au FC Nantes. © Maxppp - Franck Dubray

Le flou autour de l'avenir de Lafont, Blas et Simon

Faut-il comprendre qu'Alban Lafont va rester ?

Pour moi, il est parti pour rester. Il est très heureux. Après, le mercato finit le 31 août. Mais il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est la Coupe d’Europe. Notre qualification a changé la donne car certains vont avoir envoie de la disputer. Cela ne nous empêche pas d'anticiper la possibilité que certains partent.

Quelle est votre position vis-à-vis des cas Ludovic Blas et Moses Simon ?

Ils ont un bon de sortie, c'est très clair. Après, ça va être en fonction des offres qu'ils vont avoir. Si demain, il y a en a qui leur conviennent et qui satisfont le club, on sera très content et on travaillera ensuite pour les remplacer. Mais s'ils sont là avec nous, ils feront partie de l'effectif et on travaillera avec eux. Mais je leur souhaite de trouver un club, c'est ce qui était convenu depuis le début et ces départs sont parfois inéluctables. Les joueurs ont fait leur temps à Nantes et ils sont amenés à partir pour aller voir plus haut et voir s'ils sont capables de jouer à ce niveau-là. Des fois, des départs font du bien car il y a l'arrivée de nouveaux avec de la fraîcheur, de l'envie et d'autres qualités qui peuvent aussi nous aider pour cette saison compliquée qui nous attend.

Quelle est votre méthode pour recruter ?

Je donne une liste au président et à Franck Kita et ils travaillent ensuite sur les dossiers. Après, certains dossiers se réalisent et d'autres non. Il faut des joueurs d’expériences, des joueurs qui connaissent la Ligue 1 car c'est une saison à quatre descentes. Notre objectif va donc être d'y rester, c'est le maintien. La Coupe d'Europe est cadeau mais ça peut aussi être un cadeau empoisonné, il ne faut pas avoir peur des mots. Je l'ai déjà vécu.

Le directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita, a assuré "vouloir renforcer l’équipe pour qu’elle soit encore un peu meilleure que la saison passée". © Maxppp - Franck Dubray

"On va être attendu partout et il faudra être prêt"

Comptez-vous vous appuyer sur la génération 2002, cette saison ?

On est parti pour travailler avec eux. On a un centre de formation qu'il faut faire travailler car on a des jeunes de qualité. Ce matin, j’ai dit aux jeunes qui débarquent avec le groupe pro : vous avez un super exemple, c'est Quentin Merlin. À eux de suivre le chemin. Quant à Joe-Loic Affamah, j'ai décidé de ne pas le prendre pour le moment. C’est un signe, il n’a pas fait ce qu’il fallait la saison passée. À lui de travailler avec la réserve et on verra ensuite ce qu’il va se passer. Mais il n'est pas exclu du groupe professionnel. En revanche, venir chez les pros, c'est une récompense, il faut le mériter.

On va participer à la Coupe d'Europe pour apprendre et créer des surprises, ce que l'on aime faire.

Allez-vous modifier votre préparation par rapport aux saisons précédentes en raison du trophée des Champions et de la qualification en Coupe d'Europe qui vous oblige à jouer 22 matches entre le 31 juillet et le 13 novembre ?

C'est vrai que la préparation va être un peu différente car il faut vite entrer dans le vif du sujet. On a ce trophée des Champions qui est important et qu’on a envie de jouer à fond. On a prévenu les joueurs ce matin qu’il y a un gros travail à fournir et qu’il va falloir se préparer en conséquence pour être prêt le 31 juillet. On va avoir un gros enchaînement de matches, il va falloir travailler fort sur un laps de temps très court mais je pense que la coupure due à la Coupe du Monde va nous être bénéfique, c'est une chance. Après, c'est toujours conditionné par les résultats que nous aurons fait. Ces derniers et le classement qu'on va faire au mois d'août vont aussi conditionner les départs et les arrivées.

Sur quoi allez-vous insisté pendant la préparation ?

J'ai dit aux joueurs qu’on avait vécu une saison exceptionnelle et le plus dur va être de confirmer. On va être attendu partout et il faudra être prêt. Il faudra mettre les mêmes ingrédients en terme de cohésion et de mentalité. La grande force du groupe la saison passée c’était qu’il travaillait fort et on a été récompensé.

Quelles sont vos objectifs, cette saison en championnat ?

Rester en Ligue 1, voilà l'objectif. Peu importe la place. Évidemment qu'on voudrait faire comme la saison dernière, neuvièmes, voire un peu mieux mais il faut d'abord nous maintenir. Quant à la Coupe d'Europe, on va y participer pour apprendre et créer des surprises, ce que l'on aime faire.