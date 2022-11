FC Nantes - Antoine Kombouaré : "Mes joueurs sont des dingues, des malades !"

Tout sourire, lorsqu'il est sorti du vestiaire visiteur du Karaïskakis Stadium d'Athènes après le succès du FC Nantes contre l'Olympiakos, ce jeudi soir, Antoine Kombouaré a fait part de sa fierté et de son bonheur d'entraîneur cette équipe. Tout en rappelant que cette euphorie devait porter les Canaris vers un nouveau succès à l'extérieur, en championnat cette fois. Entretien avec un technicien heureux mais toujours très pragmatique.

"Des émotions dingues"

Quel sentiment vous traverse après cette victoire, synonyme de qualification en 16e de finale de la Ligue Europa ?

Ce sont des dingues, des grands malades ! C’est difficile d’expliquer ce que je ressens, c’est une grande fierté. Je ressens aussi beaucoup de joie et en même temps ils nous font passer des émotions dingues.

Comment analysez-vous cette rencontre ?

En première mi-temps, je n’étais pas content, j'irai même presqu'à dire qu'on a été mauvais. En deuxième période par contre, on a retrouvé une équipe avec du jeu et beaucoup de calme avec le ballon aussi. Surtout, on a très bien défendu et on a été capable de marquer ce premier but. Ensuite, le second nous a mis à l’abri et nous a permis de ne pas avoir de regrets. En plus, à l’arrivée, il y a la cerise sur le gâteau, c’est exceptionnel.

Je suis heureux pour cette soirée magique mais je suis déjà en train de penser à dimanche.

Estimez-vous que l'entrée de Ludovic Blas après la pause a tout changé ?

A la mi-temps, j'ai dit aux joueurs qu'on était une équipe amateur. Je n’ai pas aimé car on s’est précipité. Quand on avait le ballon, on le jetait. Il a fallu attendre la 43e minute pour qu'on fasse cinq passes. Je leur ai dit : "Les mecs, on est une équipe de Ligue 1 qui joue la Coupe d’Europe. Il faut de la joie, de l’assurance, prendre des risques dans le jeu." Tous se sont mis au diapason de "Ludo", l’entrée de Pedro a fait du bien aussi. Ils ont compris qu’en jouant on pouvait créer des situations et, en plus, on a été efficace. C’est bien.

"La coupe d’Europe c’est pour les joueurs et les supporters"

Comment avez-vous vécu les minutes qui ont suivi la fin de la rencontre ?

J’attendais [la fin du match entre Qarabag et Fribourg, ndlr]. Dans les dix dernières minutes ont m’a prévenu que Fribourg menait et qu’en plus il y avait un expulsé à Qarabag. Donc ça s’annonçait bien, même s'ils faisaient nul on passait, à condition de marquer et gagner. Mais le suspense a finalement été jusqu’au bout, très long. Si c’est pour au final vivre des émotions exceptionnelles … Moi, j'étais évidemment en retrait. Certes, je suis heureux pour cette soirée magique mais je suis déjà en train de penser à dimanche. Je l’ai déjà dit, la coupe d’Europe c’est pour les joueurs et les supporters. Moi, je dois surtout réfléchir à comment aligner une équipe compétitive à Reims car il faut absolument chercher un résultat là-bas, au moins un point et pourquoi pas la victoire.

Je souhaite à tous les entraîneurs de vivre ce que je vis.

Peut-on parler d'exploit au sujet de cette qualification ?

Bien sûr ! On n’était pas favori. J’entendais un journaliste grec dire qu’on est la petite équipe. Bien sûr qu’on l’était sur le papier. On était parti pour découvrir cette compétition. Mais on peut apprendre en faisant le boulot. Là, on finit deuxième, c’est un truc de dingue. Après, on va continuer à reste humbles, à travailler et à faire des matches comme celui qu’on vient de faire. Mais je le répète, l’avenir proche c’est Reims. Ils sont heureux, moi aussi, mais il faut leur faire comprendre qu’on a pu chercher l’Europe à travers la Coupe mais c’est mieux de rester en Ligue 1. Les supporters ne sont pas fous : ils savent que le plus important pour nous c’est de rester en Ligue 1.

Vous gagnez enfin à l'extérieur, est-ce un soulagement pour vous ?

Enfin vous allez me lâcher avec cette question même si vous avez raison : ça commençait à me peser un petit peu. J’ai dit aux joueurs, faites les taire dimanche !

Souhaitez-vous tirer le FC Barcelone, au prochain tour ?

J’entendais les joueurs rire. Très honnêtement, je me fous de l’adversaire qu’on va avoir. Quand on vient de vivre ce qu’on vient de vivre, aujourd’hui c’est Reims et Ajaccio qui compte, puis les vacances. On vient de vivre quelque chose de puissant. Je souhaite à tous les entraîneurs de vivre ce que je vis ! Il faut se souvenir que contre l’Olympiakos on a gagné à la 93e, contre Qarabag à la 94e. Une qualification, ça tient à rien du tout. Il faut donc rester calme, humble, surtout qu’on est toujours à la lutte pour le maintien.