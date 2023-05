FC Nantes : Antoine Kombouaré prend la porte, Pierre Aristouy assure l'intérim

Antoine Kombouaré ne sera pas présent "au rendez-vous" qu'il a fixé à "tout le monde", le 4 juin. Deux ans 2 mois et 26 jours après avoir remplacé au pied levé Raymond Domenech pour sauver la Maison jaune d'une relégation qui lui tendait alors les bras, le Kanak est à son tour remercié. Il paie la série catastrophique du FC Nantes, désormais 17e de Ligue 1 à deux points du premier non-relégable, après avoir enchaîné 11 rencontres d'affilée sans succès en championnat. La défaite contre Strasbourg, une semaine après l'humiliation historique en finale de la Coupe de France face à Toulouse , aura donc été celle qui a provoqué la chute de l'homme qui avait permis aux Jaunes de glaner leur premier trophée depuis 21 ans et de retrouver la joie des soirées européennes. Jusqu'alors entraîneur de l'équipe U19, Pierre Aristouy va assurer l'intérim jusqu'en juin.

Oswaldo Vizcarrondo propulsé adjoint

La situation était devenue intenable pour l'ex-technicien de Valenciennes, Lens, Paris, Guingamp ou encore Dijon et Toulouse. Encore engagée dans toutes les compétitions, le 12 février dernier, au sortir d' un court succès contre Lorient qui lui permettait de compter dix longueurs d'avance sur la zone rouge, l'équipe dirigée par Antoine Kombouaré a ensuite plongé. Éliminés en 16e de finale de la Ligue Europa par la Juventus Turin au terme d' un match retour à sens unique , les Jaunes ont plongé, jusqu'à se mettre dans le rouge vif. Et la qualification en finale de la Coupe de France , seule victoire nantaise depuis trois mois, n'aura été qu'un mirage dans cette seconde partie de saison catastrophique.

Plus mauvaise équipe de Ligue 1 depuis le mois de janvier - avec seulement 11 points pris en 15 matches, soit minimum 5 de moins que toutes les autres équipes dans la zone rouge, la famille Kita a fini par sévir. Inhabituellement patiente, elle avait décidé de conserver son entraîneur après la gifle infligée par les Haut-Garonnais en finale. Quatre jours plus tard, elle avait également acté son maintien en poste, malgré le sabordage des Nantais à Brest . Mais là, c'en était trop. Le naufrage collectif lors du dernier match des Canaris face à un concurrent direct aura précipité la chute du technicien, en fin de contrat dans un peu plus d'un mois.

Charge désormais à Pierre Aristouy, sur le banc des Jaunes pour les quatre derniers matches de la saison, d'aller chercher les points suffisants lors des quatre dernières sorties nantaises pour éviter aux Jaunes une troisième relégation dans leur histoire. Selon nos informations, l'ex-attaquant de 43 ans qui dirigera sa première séance, ce mardi après-midi, devrait être épaulé dans sa mission par l'actuel technicien de l'équipe féminine, Oswaldo Vizcarrondo , et par Julien Le Pape, comme préparateur physique. Willy Grondin devrait quant à lui conserver sa casquette d'entraîneur des gardiens.