FC Nantes - Antoine Kombouaré : "Quoiqu'il se passe, j'assumerai et j'irai jusqu'au bout"

"Je voulais annoncer à mes joueurs la primeur de l'information, malheureusement il y a eu des fuites", sourit Antoine Kombouaré. Après avoir laissé planer le doute sur son avenir au soir de la finale de la Coupe de France, le 7 mai dernier, le technicien de 58 ans a décidé de clarifier sa situation. "Il nous l'a annoncé ce matin, a confié son capitaine, Alban Lafont. Ça jouera forcément sur mon choix [de rester ou partir, ndlr]. Mais pour l’instant, je ne sais pas." La déclaration vaut également pour plusieurs de ses coéquipiers, à commencer par Ludovic Blas ou encore Moses Simon. "Je ne m'opposerai pas à un départ, surtout pas", promet le Kanak, à 48 heures de la réception de l'AS Saint-Étienne, qui a tenu à détailler les raisons qui l'ont conduit à prolonger le plaisir avec la Maison jaune.

"Quand j’ai pris une décision, je ne reviens plus dessus"

Contrairement au feuilleton Vahid Halilhodžić à l'été 2019, celui concernant l'avenir de l'ex-technicien du TéFéCé, de Dijon, Guingamp ou encore du Paris-Saint-Germain, a rapidement pris fin. Précipité par les révélations du quotidien L'Équipe, ce mercredi. "J’ai décidé d’aller au bout de mon contrat, a lâché l'homme de 58 ans. J’ai envie de poursuivre l’aventure avec le club car il y a un challenge fantastique à vivre l’année prochaine. C’est une année à quatre descentes, ça va être chaud, compliqué, mais c’est un superbe défi à relever. Le fait de diriger le FC Nantes en Ligue Europa a aussi joué." Et si le rendez-vous qu'il a eu avec son président, Waldemar Kita, en début de semaine a fini de le convaincre, son entourage a joué un rôle déterminant dans sa volonté de rester l'entraîneur des Canaris.

C’est comme dans une famille, il y a des moments où on s’engueule, où on ne se parle pas, le plus important est de continuer à travailler.

"Même si j’étais prêt à tout plaquer, j’ai eu une réflexion avec mon épouse, ma famille, soutient Antoine Kombouaré. Je n’ai jamais voulu arrêter et partir sur un trophée." Les promesses faites par ses dirigeants concernant le budget alloué au prochain mercato estival et la recomposition de l'effectif alors que plusieurs cadres sont annoncés sur le départ l'ont rassuré. "Il y a les discussions et les actes, qui sont pour moi le plus important, a tenu à préciser l'ancien défenseur. C’est comme dans une famille, il y a des moments où on s’engueule, où on ne se parle pas, le plus important est de continuer à travailler. Quand j’ai pris une décision, je ne reviens plus dessus. Quoiqu'il se passe dans un futur proche, et donc le mercato, je suis là, j’assumerai et j’irai jusqu’au bout." De son contrat ?