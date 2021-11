FC Nantes - Antoine Kombouaré : "Un départ de La Jonelière me chagrinerait"

C'est une petite phrase, lâchée à la fin de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, qui va sans nul doute avoir un gros écho. Questionné ce jeudi sur son sentiment quant au dossier ô combien épineux d'une éventuelle délocalisation du centre d'entraînement de La Jonelière à Vair-sur-Loire, près d'Ancenis, Antoine Kombouaré a répondu aux journalistes avec une franchise déconcertante.

"Si demain le club doit partir, c'est comme ça"

"Je suis un historique et j'aime La Jonelière, clame le technicien du FC Nantes. Je suis heureux ici mais il faut aussi dire que je n'ai connu que cet endroit qui est tout simplement exceptionnel et, oui, un départ me chagrinerait." Les mots de l'entraîneur kanak n'ont pas déplu aux supporters des Canaris. Loin de là. Alors que le projet de déménagement du club octuple champion de France avance au ralenti, Antoine Kombouaré a pris tout le monde de court. Y compris ses dirigeants pourtant à la manœuvre sur ce dossier.

"Je réponds toujours aux questions, a lancé d'emblée le vice-champion de France 1985 et 1986 avec les Jaunes aux journalistes présents dans l'exiguë salle de presse. Mais je ne serai plus là [quand le projet aboutira, ndlr]. Je ne suis que de passage et je dis ça parce que je ne sais pas quand ça se passera. Si ça doit se faire, c'est dans quatre ans, cinq ans, je n'en sais rien." Malgré le vote par les élus de la communauté de communes du Pays d'Ancenis du prix du terrain de 35 hectares qui pourrait être cédé à la famille Kita, le dossier semble pour le moment au point mort. "L'après je ne sais pas, balance le successeur de Raymond Domenech. Mais si demain le club doit partir, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui décide."