FC Nantes - Antoine Kombouaré : "On veut à nouveau faire exploser la Beaujoire et aller en finale"

Le FC Nantes se prépare certainement à vivre un des matches les plus importants de sa saison, ce mercredi soir, face à l'AS Monaco de Wissam Ben Yedder. Dans une Beaujoire qui sera pleine à craquer, la formation d'Antoine Kombouaré va tenter de se hisser en finale de la Coupe de France, le 8 mai prochain, pour la première fois depuis 2000. Pour ce qui est "peut-être le match le plus important de la saison pour nous", dixit Samuel Moutoussamy, les Jaunes pourront compter sur les retours de Moses Simon, Jean-Charles Castelletto ou encore Quentin Merlin. De quoi rassurer le technicien des Jaunes qui "voi[t] [s]on équipe faire un grand match." Entretien.

"On est motivé comme tout à l'idée de jouer cette demie chez nous"

Vous êtes-vous remis de votre infection au Covid-19 ?

Je suis négatif depuis hier [lundi] et je vais très bien, merci de prendre des nouvelles de ma santé. Contre Metz, c'est la première fois que je n'assiste pas à un match de mon équipe. Dans ces cas-là, on ronge son frein, on est en colère car on ne peut pas faire son boulot mais les garçons ont fait ce qu'il faut et ont ramené un point.

Qu'en est-il pour les autres joueurs qui avaient dû rester à Nantes ?

Pour la plupart ils ont pu travailler de leur côté, le préparateur physique leur a donné un petit programme mais rien ne remplace un entraînement avec les copains. Depuis lundi, tout le monde a repris l'entraînement, on a retrouvé un groupe conséquent. On verra bien mais on est motivé comme tout à l'idée de jouer cette demie chez nous. J'espère que ca sera une belle fête et qu'on va se qualifier.

A quel genre de rencontre vous attendez-vous ?

Je m'attends à un match compliqué, difficile face un adversaire qui vient de perdre à domicile et qui n'est pas dans une bonne série en championnat. Ils vont un peu douter mais je m'attends à une équipe revancharde. Ils ont beaucoup de qualités avec de grands joueurs. Ils vont peut-être jouer leur saison sur la Coupe de France, ils ne nous feront pas de cadeau.

Comment qualifieriez-vous le style de jeu de l'AS Monaco ?

Monaco est une équipe qui est généreuse, avec beaucoup de qualités offensives. L'entraîneur demande beaucoup de courses à haute intensité et les joueurs devant son très forts physiquement. Ils multiplient les appels entre Sofiane Diop, Aleksandr Golovine. Même Wissam Ben Yedder, il me surprend car je ne le voyais pas faire autant de courses et d'appels. On s'attend à un adversaire redoutable.

"Tout le monde est dans les starting-blocks"

Comment avez-vous préparé ce rendez-vous ?

Aujourd'hui, il y a cette volonté de faire les choses ensemble, d'aller au Stade de France en passant ce tour contre Monaco. J'ai totalement confiance dans la manière dont on va se comporter, on est prêt pour ce genre d'évènements. Je vois mon équipe faire un grand match. Ce qui est bien, c'est qu'à cette période de l'année, on joue des matches sans avoir la peur de descendre en Ligue 2, c'est un poids en moins énorme. On a plus confiance en nous.

Cela signifie-t-il que vous avez désormais plus de certitudes ?

Je ne sais pas mais en tout cas on a une base. On a construit quelque chose, on a retrouvé de la solidité en défense et ce qui ressort est le fait que les garçons ont la volonté de gagner les matches et de vivre les évènements ensemble. Les joueurs se sont accaparés le projet qui est de faire une grande saison. Nous, on a juste à les accompagner. Eux sont les moteurs. Il y a des périodes dans une saison où vous savez que vous n'avez plus besoin de booster les joueurs mais, en même temps, ça reste fragile. C'est la vérité du moment.

Sentez-vous un certain engouement depuis quelques rencontres ?

Oui et il faut féliciter les joueurs parce qu'ils sont en train de montrer un autre visage que la saison dernière et le public est en train de s'identifier à cette équipe. Les joueurs ont compris que, quand ils font les choses bien et ensemble, les supporters suivent. Ça frémit à nouveau, il y a de l'impatience, de l'envie autour de nous. Après qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas mais c'est bien.

Y a-t-il de l'impatience chez vos joueurs ?

C'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde est dans les starting-blocks. On veut revivre ces émotions [d'aller en finale pour la première fois depuis 2004, en Coupe de la Ligue, ndlr], cette communion avec les joueurs. Je me tue à dire aux joueurs que le championnat est une chose mais la Coupe ça n'a rien à voir, c'est une fête populaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire à nouveau exploser la Beaujoire et emmener ses supporters au Stade de France ?

Rémy Descamps, gardien titulaire en Coupe de France, sera-t-il titulaire ?

Vous verrez bien, mais il y aura un gardien, ne vous inquiétez pas ! Honnêtement, les gardiens acceptent les choix que je fais et c'est le plus important. Ils ont un super état d'esprit. Ils s'entraident.