FC Nantes : après la déroute en Coupe de France, les Nantais doivent désormais sauver leur peau en Ligue 1

Pour le défenseur Jean-Charles Casteletto (de dos, ici réconforté par Pedro Chirivella) : "samedi, on a déçu; maintenant le but estd 'aller chercher le maintien."

Les footballeurs nantais restent sur neuf matches sans victoire en championnat et une défaite très lourde en finale de Coupe de France, ce samedi, face à Toulouse (5-1). "Une fessée", "une douche froide", "une humiliation" selon de nombreux supporteurs des Canaris qui attendent désormais une réaction de leur équipe. Alors qu'il ne reste que six rencontres de championnat, le FC Nantes n'a pas encore sauvé sa peau. Les hommes de Kombouaré sont actuellement 16e, juste au-dessus de la zone de relégation, grâce à une meilleure différence de buts sur Brest, leur adversaire du jour. Le match se joue à 21h et est à vivre sur France Bleu Loire Océan.

Le défenseur Jean-Charles Casteletto

Lundi, en conférence de presse d'avant-match, c'est le défenseur Jean-Charles Casteletto que le club a envoyé répondre aux questions des journalistes. Il reconnaît sans souci que lui et ses coéquipiers "ont déçu, mais bon, le but est de faire pérenniser un club comme le FC Nantes et d'aller chercher le maintien. Sur cette finale et cette fin de saison, je pense que l'on peut faire tous mieux. Chacun doit aller chercher au fond de lui pour trouver ce petit truc qui va faire que ça va sortir l'épingle du jeu et que le groupe va s'élever. Va falloir se mettre le bleu de chauffe pour aller chercher le maintien. On est des professionnels. On a tous notre orgueil. C'est la fierté et l'orgueil qui doivent primer au prochain match. On ne veut plus avoir ce sentiment de honte qu'on a sur cette finale et sur cette fin de saison."

Antoine Kombouaré, l'entraîneur

Également présent, Antoine Kombouaré, l'entraîneur, assure que désormais "c'est un autre défi qui nous attend. Il faut rester calmes. Travailler, car c'est dans le travail que l'on va trouver les solutions (..) On ne peut pas rester constamment là à ressasser ce qui n'a pas été bien". Il confie que lui et ses joueurs se sont parlés. Une réunion et du travail sur le terrain pour préparer ce match important face à Brest. "On a l'avenir de notre club entre les pieds. C'est un autre championnat qui démarre. Ça concerne quatre équipes (ndlr : Brest, Nantes, Strasbourg et Auxerre). Il faut être préparé à l'idée que ça va être compliqué, qu'on va peut-être perdre des matches, mais qu'au final, on restera dans l'élite."

Interrogé sur d'éventuelles tensions au sein de son groupe, notamment après les mots forts, samedi soir, du milieu de terrain Marcus Coco - ce dernier estimant que "si on avait été un vrai groupe, on serait revenu dans la rencontre", Anroine Kombouaré évoque une réaction à chaud : "ce qui est important, c'est que ça sorte et ensuite, on se remet au boulot. Dans notre vestiaire, il y a de la testostérone, ça bouge un peu, moi, je suis un peu sanguin. C'est comme une famille, on s'engueule, ça peut s'accrocher un peu. Mais je préfère 1.000 fois ça aux gens qui ne parlent pas."

Andy Delort absent ce mercredi

Ce mardi soir, le FC Nantes a communiqué le groupe convoqué par Antoine Kombouaré pour jouer cette rencontre importante face à Brest. Ignatius Ganago, incertain lundi, y figure. En revanche, toujours en attaque, Andy Delort sera absent en raison d'une douleur au fessier après l'entraînement, selon le journal l'Équipe.