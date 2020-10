FC Nantes : Audel, Vahirua et Faé, trois ex-Canaris aujourd'hui entraîneurs à Nice

Émerse Faé (gauche), Marama Vahirua (centre) et Johan Audel (droite) ont pour particularité d'avoir tous les trois portés les maillots du FC Nantes et de l'OGC Nice durant leur carrière.

Quand il décroche son téléphone portable entre deux rendez-vous, à quelques jours du déplacement du FC Nantes sur la Côte-d'Azur, ce samedi soir, l'ancien joueur de Lille et Amiens devenu directeur du centre de formation de l'OGC Nice préfère être clair. "C'est du pur hasard" si, avec Julien Fournier, directeur du football, il a recruté trois anciens Canaris, Émerse Faé, Marama Vahirua et Johan Audel pour encadrer les jeunes Aiglons. "Ça n'a absolument aucun lien avec le fait qu'ils aient joué à Nantes, lâche t-il avec sa voix grave. Qu'ils soient Nantais, Stéphanois, Lyonnais ou Havrais, ça n'a pas de lien sur l'origine des garçons." Ce qui a séduit le formateur de 49 ans, c'est leur envie de transmettre leur savoir et partager leur passé de footballeur.

"C'est en faisant revenir des anciens que le club entretient son âme"

Formé à la Jonelière et resté à Nantes jusqu'en 2004, Marama Vahirua s'occupe aujourd'hui des attaquants du centre de formation et les conseille grâce aux séances d'analyses vidéos et aux entretiens personnels. Le Polynésien seconde également son ancien coéquipier avec le maillot Jaune et Vert durant la saison 2003/2004, Émerse Faé, à la tête des moins de 19 ans. Quant à Johan Audel, qui a passé trois saisons sur les bords de l'Erdre, il s'est vu attribuer les U 14 du Gym.

Formé à Nice, l'attaquant Johan Audel a joué trois saisons sous le maillot des Canaris entre 2013 et 2016. © Maxppp - Daniel Fouray

"Ce sont des joueurs qui ont porté les couleurs du Gym, qui ont marqué chacun à leur manière l'histoire du club. Ce sont des garçons appréciés par les supporters, ils ont laissé une bonne image et ils ont montré leur envie d'être de futurs très bons éducateurs et c'est une vocation avant d'être objectif de carrière, confie "Manu" Pires, une des références en France à la formation, notamment passé par Monaco et Amiens. On a senti chez eux leur envie de transmettre leur savoir au travers de la formation dans un premier temps et plus, plus tard, si ils le souhaitent." Mais ce n'est pas le seul argument qui a encouragé les dirigeants à rapatrier les trois anciens pensionnaires de la maison Jaune. "C'est en faisant revenir ces personnes-là que le club entretient son âme", assure le directeur du centre de formation de l'OGC Nice.

Le "beau football" érigé en philosophie comme au FC Nantes d'antan

Impuissant face aux grosses écuries avant qu'il ne soit racheté par le milliardaire Jim Ratcliffe, le Gym s'est tourné vers la formation pour tenter d'exister dans l'élite. Ces dernières années, il a "sorti" Jordan Amavi, Malang Sarr, Hugo Lloris, Vincent Koziello ou encore Anthony Modeste. Avec la consigne donnée à Vahirua, Faé, Audel et à tous les éducateurs de développer "un beau football, un football spectacle".

Formé en Loire-Atlantique, Émerse Faé a remporté la Coupe Gambardella avec le FC Nantes, en 2002. © Maxppp - Daniel Joubert

"Je retiens les périodes Suaudeau et Denoueix, le football plaisir et rapide, rembobine Manu Pires. J'ai eu la chance de passer mes diplômes avec Philippe Anziani [passé à Nantes entre 1986 et 1988, ndlr] qui m'a expliqué les méthodes d'entrainement de Suaudeau. Leurs grandes qualités, c'était de faire de _ce FC Nantes-là, une équipe avec un football plaisant et surtout collectif en travaillant sur l'intelligence du joueur_. Il a eu ses meilleurs résultats à cette période là dans un foot où tout le monde participait à l'animation offensive et à la récupération du ballon."

Si le football nantais a été "le maître en France du foot collectif à un moment donné" dixit l'ex-milieu défensif, il affirme surtout s'être inspiré d'un football plus récent, celui du FC Barcelone de Pep Guardiola. "Au centre, on allie la combativité, la rigueur et l'esprit de compétition à ce foot de qualité, ce foot plaisir que l'on peut apprécier", détaille celui qui est convaincu que les gens veulent du spectacle et que pour les attirer de nouveau dans les stades en France, "il faut rehausser le niveau du spectacle". C'est justement le rôle des anciens nantais, Marama Vahirua , Émerse Faé et Johan Audel sur la Cote d'Azur.