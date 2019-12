FC Nantes : "Il y a de bonnes choses à retenir", pour Dennis Appiah après la défaite face au PSG

Nantes, France

Pour son 150è match en professionnel, Dennis Appiah, a du se coltiner Neymar, Mbappé, Kurzawa et Di Maria, ce mercredi soir, au Parc des Princes. Et si le remplaçant de Fabio - touché au tendon rotulien - a parfaitement su gérer son couloir droit, il regrette le manque de réalisme de son équipe à l'image de sa frappe qui s'envole au dessus de la transversale de Keylor Navas, peu après l'heure de jeu.

à lire aussi FC Nantes : les Canaris tombent la tête haute à Paris

Nourrissez-vous des regrets après cette défaite (2-0) face au PSG ?

On se crée des situations et quand tu ne les mets pas contre Paris tu as quelques regrets. On ne fait pas un mauvais match, on montre une plutôt belle image du club et du collectif. Contre Paris, il faut savoir défendre parce qu’ils ont le monopole du ballon et ils nous mettent en danger. Quand on a le ballon il faut essayer de les mettre en difficulté et enchaîner trois ou quatre passes pour ressortir et ensuite il y a des espaces.

On aurait pu encore mieux finir les actions.

N'avez-vous pas réussi à le faire par séquences ?

Oui, c'est ce qui s'est passé par moments où on a réussi à se sortir de leur pressing et sur ces situations là il faut essayer de mieux gérer les avant-dernières ou les dernières passes pour pouvoir se mettre en position de frappe. On a réussi de temps en temps mais on s'est embrouillé un peu. On aurait pu encore mieux finir les actions.

Y-a-t-il des motifs de satisfaction, malgré tout ?

On a bien défendu, ils ont ronronné un. Le problème c'est que quand ils marquent un but, pour nous c'est compliqué de courir après le score. Je pense qu'ils se sont ensuite relâchés, on a eu un peu plus de le ballon et on a été un peu plus dans leur camps. On a essayé de leur faire un peu mal mais ils sont très costauds derrière et nous nous devons essayer de mieux finir les actions.

C'est dommage de ne pas avoir su marquer au moins un but.

On a pu voir une équipe nantaise qui n'était pas venue pour subir face à l'ogre parisien.

Si tu viens au Parc des Princes pour rester derrière, tu vas prendre un but et c'est fini. Il faut avoir un plan essayer de s'y tenir, il faut essayer de joueur et de leur faire mal quand tu as le ballon. Tu ne l'as pas souvent pendant le match mais quand tu l'as, il faut essayer de l'exploiter le mieux possible pour se procurer des occasions. Quand Moses Simon est passé devant il y a eu de la profondeur, de l'allant, les joueurs qui sont rentrés nous ont aidé aussi. Il y a eu de bonnes choses à retenir mais c'est dommage de ne pas avoir su marquer au moins un but.

Est-ce une de vos meilleures prestations collectives depuis le début de la saison ?

Je ne vais pas dire ça parce-qu'on a perdu. Notre meilleur match, selon moi, c'est contre Nice parce qu'on l'a gagné. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été trop mal. Sur certains matchs on a été moins bon que ça. On a fait un match pas mal où on a essayé de jouer, on a montré qu'on était capable de le faire.

Pouvez-vous tirer des enseignements de ce match pour préparer la réception de Dijon [dimanche à 17 heures] ?

Oui, on va s'appuyer sur la rencontre face à Paris. Le tout c'est de refaire la meme prestation dimanche et essayer de gagner.