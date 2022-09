FC Nantes : avant Alban Lafont, ces Nantais ont eux aussi été sélectionnés en équipe de France

Il aura fallu attendre 17 ans pour revoir un joueur du FC Nantes rejoindre les Bleus : Alban Lafont, ce lundi 19 septembre, a été appelé par Didier Deschamps ; l'actuel sélectionneur de l'équipe de France qui est l'un des 38 Canaris à avoir déjà joué avec l'équipe nationale. L'actuel gardien nantais espère rejoindre cette liste lors du match face à l'Autriche, jeudi, ou celui face au Danemark, dimanche.

Les cinq derniers sélectionnés

Mickaël Landreau , pour un match amical face à l'Allemagne (0-0) en novembre 2005. Il est de retour avec les Bleus en tant que troisième gardien pour la Coupe du monde 2006, quelques jours après sa signature au PSG.

, pour un match amical face à l'Allemagne (0-0) en novembre 2005. Il est de retour avec les Bleus en tant que troisième gardien pour la Coupe du monde 2006, quelques jours après sa signature au PSG. Éric Carrière , pour la Coupe des Confédérations de 2001. Juste après la compétition, il quitte le club pour rejoindre l'Olympique de Marseille.

, pour la Coupe des Confédérations de 2001. Juste après la compétition, il quitte le club pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Nicolas Gillet , également pour la Coupe des Confédérations de 2001. Il n'a porté le maillot des bleus que lors des quatre matchs de cette compétition.

, également pour la Coupe des Confédérations de 2001. Il n'a porté le maillot des bleus que lors des quatre matchs de cette compétition. Claude Makelele , pour un match amical contre la Suède en avril 1997. Il rejoint lui aussi l'OM quelques mois après la rencontre.

, pour un match amical contre la Suède en avril 1997. Il rejoint lui aussi l'OM quelques mois après la rencontre. Reynald Pedros, lors du Championnat d'Europe de 1996. Même scénario : le Nantais devient Marseillais lors de l'été qui suit.

Les cinq ayant connu le plus de sélections en tant que Nantais

Maxime Bossis , 64 sélections.

, 64 sélections. Henri Michel , 58 sélections.

, 58 sélections. Reynald Pedros , 22 sélections.

, 22 sélections. Bernard Blanchet , 17 sélections.

, 17 sélections. Patrice Rio, 17 sélections.

Les cinq formés au FC Nantes les plus sélectionnés

Marcel Desailly , 116 sélections (mais jamais en tant que Nantais).

, 116 sélections (mais jamais en tant que Nantais). Didier Deschamps , 103 sélections (mais seulement cinq en tant que Nantais).

, 103 sélections (mais seulement cinq en tant que Nantais). Maxime Bossis , 76 sélections.

, 76 sélections. Christian Karembeu , 53 sélections (mais seulement huit en tant que Nantais).

, 53 sélections (mais seulement huit en tant que Nantais). Jérémy Toulalan, 36 sélections (mais jamais en tant que Nantais).

Ils n'étaient déjà plus Nantais

Si Valentin Rongier n'a pas encore été sélectionné avec l'équipe de France, trois ans après son départ du FC Nantes, son ancien coéquipier et capitaine Léo Dubois a rapidement rejoint les Bleus après avoir quitté le club. Les supporters nantais ont pu le voir pour son premier match sur le terrain avec le maillot tricolore, le 3 juin 2019 à la Beaujoire face à la Bolivie.

Il fallu plus de temps aussi a Dimitri Payet, sélectionné en 2010, trois ans après son départ du FC Nantes ; idem pour le natif du Pays d'Ancenis Jordan Veretout, apparu plusieurs fois sous le maillot tricolore depuis août 2021, six ans après avoir quitté le club.

Marcel Desailly rejoint lui pour la première l'équipe nationale un an après avoir quitté les Jaune et Vert pour rejoindre l'OM, avec qui il remporte la Ligue des Champions la même année. Le défenseur formé à la Jonelière est le quatrième joueur français ayant le plus joué avec les Bleus. L'autre champion du monde 98, Fabien Barthez, a lui fait le chemin inverse : il est arrivé au FC Nantes après sa retraite internationale, pour une fin de carrière et quatre mois ratés avec les Canaris.