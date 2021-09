FC Nantes : Batista Mendy, l'histoire d'un énième gâchis qui fait les beaux jours du rival angevin

En l'espace d'un mois, Batista Mendy a conquis la Ligue 1 et s'épanouit enfin à Angers après avoir rongé son frein au FC Nantes. En l'absence de projet, le joueur de 21 ans n'avait pas souhaité prolonger son contrat avec son club formateur et les Canaris l'avaient puni en le mettant au placard.

Cela faisait déjà de longs mois que son départ du FC Nantes ne faisait guère plus de doute. Après avoir fait ses classes à La Jonelière et intégré l'équipe de France U19, Batista Mendy a décidé de changer d'air à l'issue de son contrat qui courait jusqu'en juin dernier. C'est finalement le voisin angevin, prochain adversaire des Canaris ce dimanche après-midi, que le jeune Nazairien a choisi pour poursuivre son évolution. Loin des Jaunes qui n'avaient aucun projet sportif à lui proposer sur la durée pour lui permettre de gravir les échelons, comme tant d'autres avant lui.

Le symbole d'une absence de passerelle entre la formation et le monde professionnel

"On a tout fait pour le garder, a assuré l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. Je l’ai fait jouer pour mon premier match sur le banc, c'était à Angers. Après, il y a aussi eu des soucis avec les agents et le joueur qui ne voulaient pas signer. J'étais là lors de la proposition de contrat. Ils voulaient des sommes qu’on ne peut pas donner. Mais on lui souhaite bonne chance et une très belle carrière." Pour se venger, l'octuple champion de France l'a privé de terrain de Ligue 1. Dans ce dossier, le Kanak n'y est pas pour grand chose. Il a simplement suivi la ligne de sa direction et malgré son implication pour tenter de conserver un des plus grands talents issus du centre de formation, le technicien de 57 ans n'y est pas parvenu. Le successeur de Raymond Domenech paie les multiples rotations sur le banc des nantais et l'absence d'une ligne sportive claire que le joueur de 21 ans n'aura aucun mal à décrypter à Angers.

Peu loquace face aux médias, celui qui a pour modèle Yaya Touré et Paul Pogba préfère s'exprimer sur les terrains. Il l'aura fait pendant 74 minutes avec l'équipe fanion du FC Nantes, un total très loin des aspirations de l'ancien pensionnaire du Saint-Nazaire Atlantique Football quand les Jaunes parviennent à le retenir in extremis d'un départ à Brighton, à l'été 2018. Il symbolise aujourd'hui l'absence de passerelle entre la formation et le groupe professionnel, "un gâchis", n'hésite pas à lâcher un salarié.

Batista Mendy, gratuit, déterminé et très courtisé

Convoité par plusieurs écuries françaises dont le Stade Brestois et Angers SCO et quelques autres étrangères, le joueur qui a touché ses premiers ballons dans le quartier de Kerfaouët a tranché. Il restera dans la région mais changera de département pour aller signer, le 19 juillet à Angers. Ses grands débuts auraient dû avoir lieu à Strasbourg, en ouverture de la saison mais un problème administratif lié à l'audition compliquée du Sco devant la Direction nationale du contrôle de gestion a retardé l'échéance d'une semaine. Une formalité pour le joueur de 19 ans. "Rien ne le perturbe", disait d'ailleurs le directeur du centre de formation nantais, Samuel Fenillat, à Ouest France, au sujet de son ex-pensionnaire.

Devenu en l'espace d'un mois indéboulonnable dans le système de l'entraîneur angevin Gérald Baticle, Batista Mendy impressionne. Tout sauf une surprise pour ceux qui le côtoyaient. "C'est magnifique pour lui, confie son ex-capitaine Alban Lafont. Il a du temps de jeu et fait de belles performances mais je n'en doutais pas. Il a d'énormes qualités et il est facile avec le ballon. Il a l'avenir devant lui." Un choix déjà payant pour le Nazairien qui risque de donner quelques maux de têtes aux formateurs nantais pour convaincre leurs meilleurs éléments de ne pas s'inspirer de Batista Mendy pour quitter les bords de l'Erdre, à l'avenir.