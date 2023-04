FC Nantes - Bessat : "Je n’étais pas un buteur et je claque un triplé contre la grosse équipe de Lyon"

C'est le rendez-vous qui peut tout changer pour le FC Nantes : une demi-finale de Coupe de France face à Lyon, ce mercredi soir dans une Beaujoire pleine à craquer. Une affiche qui rappelle de bons souvenirs à Vincent Bessat. Milieu de terrain des Canaris à l'époque, le natif de Lyon s'était fendu d'un triplé contre les Gones pour qualifier les Jaunes en huitièmes de finale de Coupe de France. C'était le 20 janvier 2015. Depuis, huit ans ont passé, Vincent Bessat est revenu dans la région lyonnaise, a raccroché les crampons. Mais il n'a rien oublié de cette folle soirée. Entretien.

"C'est clairement le match de ma carrière"

Votre nom émerge dès qu’on évoque cette affiche. Avez-vous aussi cette impression ?

"J’ai reçu pas mal de messages sur Instagram ou WhatsApp. Je n’avais même pas vu le tirage au sort, au départ. Mais j’ai su tout de suite.

Quel souvenir gardez-vous de ce match ? Est-ce celui de quelqu'un qui marche sur l’eau ?

Clairement ! Je n’étais pas un buteur et je claque un triplé contre la grosse équipe de Lyon avec les Fékir, Lacazette, Umtiti, Gonalons, Jallet … Mettre un triplé, ça ne m’était jamais arrivé ! Donc oui, c’est le match de ma carrière et c’est bien car on m’en parle encore maintenant. Les gens m’y font penser.

Est-ce le genre de match qui marque toute une carrière ?

Evidemment et en plus, ce qui est spécial, c’est que je suis originaire de Lyon, j’y suis né et j’y habite. Depuis tout petit, j’étais fan de Lyon. Mais Nantes est aussi mon club de cœur par rapport aux années que j’y ai passées, le plaisir que ça m’a procuré et tout le bien que ça m’a apporté, à ma famille et moi-même. Donc bien sûr que c’était un match particulier pour moi. Même quand je regarde les Nantes-Lyon ou Lyon-Nantes, ça reste toujours des matches particuliers pour moi en termes d’émotions.

D'autant que vous inscrivez le but de la victoire à la 89e !

Oui, quel scénario ! Surtout que Michel [Der Zakarian, ndlr] était habitué à me sortir entre la 60e et la 75e, peu importe le match que je faisais. Et là, bizarrement il m’a laissé titulaire et je marque le but de la victoire à la 89e !

Qu'avez-vous gardé de cette rencontre ?

J’ai le maillot. Je l’avais donné à quelqu’un et il me l’a rendu dans un cadre, signé. En échange, je lui en ai donné un autre, de championnat. J’ai aussi conservé le ballon qu’un coéquipier m’a ramené signé. Je ne savais même pas qu’on gardait le ballon, quand on signait un hat-trick (rires) ! J’ai aussi la photo de la Une de L’Equipe du lendemain, car j’y étais. C’est un bon souvenir, c’est sûr.

A part cette rencontre , que retenez-vous de votre passage à Nantes ?

La montée ! C’était extraordinaire, extraordinaire ! On a recréé un engouement autour de nous. On n’était pas les meilleurs sur le terrain, en terme de qualité pure, mais il y avait un groupe, on a communiqué avec le public. Il y a eu un renouveau aussi avec lui car il n’avait pas forcément connu toutes les belles épopées nantaises. Les supporters ont pu s’identifier par rapport à ce qu’on avait créé. Ça a ramené des gens au stade, ça a créé une émulation autour de nous. Après, le but, une fois monté, c’était de pérenniser le club en Ligue 1, ce qui a été fait. Le groupe, le staff, la direction, les joueurs, la communion avec le public, la ville, c’était top ! C’est une ville qui pue le foot et on l’a vu encore avec les matches de coupe d’Europe. Nantes, c’est extraordinaire pour ça ! J’espère que le club va encore vivre des échéances au top !

Vincent Bessat est félicité par tous les Nantais après son triplé marqué contre Lyon. © Maxppp - Thomas Brégardis

"Un public comme celui de la Beaujoire, ça te transcende"

L'ambiance à la Beaujoire aujourd'hui, est-elle un héritage de ce que vous avez créé ?

Je pense que c’est parti de ça. Ça s’est développé énormément grâce à ça. Les générations après nous ont aussi su faire perdurer ça. C’est bien, c’est quelque chose qui fait partie de l’identité du club. Les joueurs, quand ils signent là-bas, ils prennent la température rapidement et ils le savent. Derrière, ce sont eux qui font que ça perdure.

Qu'apporte le public nantais, selon vous ?

Celui qui va dire qu’il ne fait pas attention à ça, c’est un menteur. Tous les joueurs sont portés par ce genre de public. Celui de Bollaert, c’est la même chose. Dire que ça ne fait rien du tout, c’est faux ! L’adversaire, il y en a, peut-être pas tous, mais ça peut les inhiber. Par contre, quand tu joues dans un club avec un public comme celui de la Beaujoire, ça te transcende !

Comment voyez-vous cette affiche entre deux de vos anciens clubs ?

Ça va être un match sympa ! Marseille est sorti donc tout reste abordable pour les qui équipes qui restent. Ça va être une rencontre disputée, encore plus pour Nantes à domicile. Ça va être top pour le public, on connaît l’engouement qu'il peut y avoir derrière le FC Nantes. Ça va être un beau match et ça va rappeler des souvenirs d’il y a quelques années.

Pour qui balance votre cœur ?

Que le meilleur gagne ! Je suis les résultats des deux équipes car j’ai des attaches à Nantes, j’y ai des souvenirs énormes. Lyon parce que j’y suis né et j’y vis. J’ai des attaches avec ces deux clubs, sur des critères différents."