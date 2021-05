FC Nantes : les souvenirs du derby de l'Atlantique de Patrice Rio et d'Alain Giresse

Nantes et Bordeaux se défient ce samedi à 13 heures dans le sprint final pour le maintien en Ligue 1. Il y a plusieurs décennies, Girondins et Canaris s'affrontaient pour remporter le titre de champion. Le Nantais Patrice Rio et le Bordelais Alain Giresse racontent leurs souvenirs.

"À chaque match contre Bordeaux, on a souffert." Les souvenirs de la rivalité entre Nantes et Bordeaux sont intacts dans la mémoire de Patrice Rio. À la veille du derby de l'Atlantique, ce samedi à 13 heures pour la 36e journée du championnat de Ligue 1, Patrice Rio et Alain Giresse reviennent sur ce derby. Le Nantais, quatorze ans avec le maillot jaune et vert (1970-1984), se rappelle de matchs toujours difficiles. "C'est une équipe qui ne nous réussissait pas beaucoup. Nous avions d'énormes problèmes contre eux car c'était une formation solide, athlétique, toujours difficile à jouer", se souvient l'ancien défenseur de la Maison jaune.

Deux styles de jeu bien différents

Ce derby de l'Atlantique a, pendant de longues années, été le summum du championnat de France de football. Entre 1965 et 1987, les deux clubs se sont partagés neuf titres de champion de France. Chaque rencontre Nantes - Bordeaux était l'occasion de voir deux équipes au style de jeu opposé s'affronter.

Alain Giresse, milieu bordelais de 1970 à 1986, est dithyrambique à propos du jeu à la nantaise. "C'était une équipe qui jouait bien au ballon, ça ressemblait à ce que fait Manchester City actuellement avec beaucoup de technicité, mais en même temps beaucoup d'engagement et d'agressivité", se rappelle Alain Giresse. "Je le remercie de nous comparer à Manchester City, rigole Patrice Rio. Mais nous n'en étions quand même pas là. Nous avions une équipe qui tournait bien, nous étions efficaces, mais face à une équipe organisée comme les Girondins, nous avions du mal à accrocher un résultat."

Nantes - Bordeaux, vraiment un derby ?

Si ce classique du championnat de France s'appelle le derby de l'Atlantique, les anciens mettent en garde contre cette notion de derby car aujourd'hui, pour eux, elle a beaucoup disparu. "Il y a de moins en moins de joueurs du cru", explique Patrice Rio. "Les joueurs qui venaient à Bordeaux ne maîtrisaient pas cette rivalité", complète Alain Giresse. Lui, le Bordelais pure souche, se souvient du derby au cœur des années 60. À cette époque, il était en tribunes. "À Bordeaux, le public appelait les Nantais les pleureuses car ils tombaient souvent par terre, dit d'une voix rigolarde Alain Giresse. Je prenais conscience de l'importance du match."

L'anecdote : Giresse gardien de but, Bordeaux en prend 6

Parmi les dizaines de rencontres jouées par les deux anciens internationaux, Alain Giresse s'en souvient d'un particulièrement. En mai 1983, Nantes et Bordeaux s'affrontent lors de la dernière journée de championnat. Claude Bez, le président bordelais, en colère contre la décision de suspension d'un an de son gardien Dragan Pantelic, décide de jouer sans gardien à Nantes.

Sur la pelouse du stade Marcel Saupin, c'est Alain Giresse qui porte le maillot rouge de gardien de but. "J'avais le maillot mais je jouais milieu", rigole Giresse près de 40 ans après. "Gigi dans la cage, ce n'était pas le plus athlétique", s'amuse Patrice Rio. Logiquement Bordeaux perd (6-0) malgré les miracles de Marius Trésor, défenseur des Girondins.