FC Nantes : c'est désormais officiel, Pierre Aristouy reste à la tête de l'équipe pro

Un contrat de deux ans pour Pierre Aristouy, celui qui a permis au FC Nantes de se maintenir in extremis, l'affaire était bien engagée. Il manquait plus qu'à parapher en bas de pages et signer le contrat. C'est chose faite, annonce ce jeudi 15 juin le FC Nantes.

Pierre Aristouy, qui début mai a laissé les U19 du FC Nantes pour l'équipe pro , réussissant à les maintenir en Ligue 1, s'engage jusqu'en 2025 à la tête de cette équipe pro.

Le FC Nantes qui jouera mi-juillet un match amical face à Laval, à Saint-Nazaire.