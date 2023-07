FC Nantes : c'est la rentrée et l'objectif, cette saison, c'est le maintien

On les avait quittés, le 3 juin, dans l'euphorie, celle du maintien obtenu lors de la toute dernière journée de la saison de Ligue 1. Ce jeudi 6 juillet, Pierre Aristouy et Franck Kita, respectivement entraîneur et directeur général délégué du FC Nantes, ont répondu aux questions des journalistes à l'occasion de la reprise de l'entraînement.

Une reprise sans le milieu de terrain Ludovic Blas. Il a signé la veille à Rennes. Un départ, sans surprise, mais vécu comme une "trahison" par certains supporters nantais , remontés que leur ancien chouchou rejoigne le voisin d'Ille-et-Vilaine. L'attaquant Andy Delort, prêté avec option d'achat par Nice fin janvier, sans briller sous le maillot jaune, va aussi s'en aller, a confirmé Franck Kita.

Ce jeudi, à l'entraînement, une petite vingtaine de joueurs étaient là. Les internationaux africains (Hadjam, Moutoussamy, Simon, Mohamed , Castelletto, Ganago) reviendront progressivement entre le 12 et le 17 juillet. L'ancien international français, Moussa Sissoko, était excusé en raison d'un récent deuil dans son entourage.

L'objectif, le budget

Franck Kita a précisé que le budget du FC Nantes pour la saison à venir serait autour des 75 millions d'euros. C'est grosso modo comme la saison dernière. À titre de comparaison, c'est neuf fois moins que le PSG (700 millions) mais 13 millions de plus que le RC Lens l'an dernier, qui a fini sur la deuxième marche du podium.

Quant à l'objectif, ce sera le maintien. Rappelant le maintien acquis dans l'urgence, début juin, Franck Kita se veut prudent : "Le maintien au plus vite, en espérant regarder un petit peu plus haut (...) et à mon sens, cette année, ce n'est pas manquer d'ambition de parler de maintien, dans la mesure où on passe à 18 clubs - deux descentes, un barrage - et il y a des clubs qui commencent à avoir des moyens très forts."

Et de poursuivre sur l'état d'esprit qu'il veut pour le club avec un Pierre Aristouy, passé des U19 au groupe pro mi-mai : "Il est l'ADN du club faisant le lien entre la formation et les pros, ce qui n'était pas trop le cas depuis quelques années (...) L'ambition est de retrouver un projet et une identité de jeu nantais."

Le mercato, les recrues à venir, le départ de Blas

Concernant le mercato, les joueurs qui pourraient signer, pas de piste de nom dévoilée. Franck Kita assure que Pierre Aristouy aura les mains complètement libres. Le directeur général délégué précise aussi que le club veut remettre en place une cellule de recrutement.

"Le mercato est relativement calme", poursuit Franck Kita, "le mercato est tellement long. Il ne faut pas se précipiter. Tout est une question de négociation. On est dans une logique de prendre notre temps, d'être attentifs."

Pierre Aristouy a considéré qu'il fallait renforcer les postes d'ailiers "car il y a 34 matches de championnat et la Coupe de France." Quant au milieu de terrain, orphelin de Ludovic Blas , "il est important de trouver un joueur offensif après le départ de Ludovic Blas." Concernant Alban Lafont, le gardien de 24 ans, qui a aussi des envies d'ailleurs, Pierre Aristouy, sans citer son nom : "Évidemment, je vais avoir une discussion avec le joueur que vous évoquez et puis, il faudra se caler de façon à ce que d'abord les intérêts du club ne soient pas bafoués."

L'entraîneur des Canaris dit vouloir s'appuyer sur le centre de formation, lui qui était jusqu'à début mai entraîneur des U 19. Il veut "s'appuyer sur tous les joueurs en contrat", citant alors le milieu de terrain Moussa Sissoko et le défenseur Fabien Centonze, pas dans le onze de départ lors des deux dernières rencontres.

La mise en examen de Franck Kita

Au cours de la pause estivale, Franck Kita, le directeur général délégué du club a été mis en examen dans une affaire de transferts suspects. Il s'est exprimé sur cette situation en conférence de presse de rentrée, précisant que respectant le secret de l'instruction, il ne peut s'étendre sur le fond des faits reprochés.

"Une enquête, ce n'est pas une condamnation, c'est le premier point. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai absolument rien à me reprocher. J'ai toujours respecté les règles, je suis très professionnel. Cela ne change absolument rien dans l'exercice de ma fonction, dans mes prérogatives, dans mon quotidien. Rien ne m'empêche d'exercer ma fonction. J'ai une entière liberté de travailler et surtout la même volonté de faire le maximum pour préparer cette saison ô combien excitante."

La suite du programme pour le FC Nantes

Les joueurs de Pierre Aristouy joueront un premier match amical, le samedi 15 juillet, à Saint-Nazaire, face à Laval (Ligue 2). Puis, stage à La Baule du 17 au 22 juillet. Le championnat de Ligue 1 reprend le week-end du 12-13 août, avec la réception de Toulouse à La Beaujoire. Toulouse, le club qui a étrillé les Canaris 5-1 lors de la dernière finale de la Coupe de France.