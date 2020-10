FC Nantes : "C’est trop tôt pour être défaitiste" malgré un début de saison en demi-teinte

Evidemment, il est très difficile de tirer un enseignement d’une rencontre disputée quasiment dans son intégralité à 10 contre 11, ce samedi soir à Nice (2-1). Mais le résultat, lui, est le même. Le FC Nantes ne l’a jamais emporté cette saison, à l’extérieur, et si certains joueurs, à l’image de Randal Kolo Muani ont répondu présent, plusieurs cadres à l’image de Moses Simon ou encore Ludovic Blas sont encore passés au travers.

La besace jaune et verte a le plus grand mal à se remplir. Et, inévitablement dans ce genre de situations, la confiance s’effrite. Avec, à peine 5 points en 6 rencontres, les Jaune et Vert regardent dans le rétroviseur avec la crainte de voir la zone rouge se rapprocher. Pour autant, l’optimisme est de mise chez Alban Lafont qui, tout comme son entraîneur Christian Gourcuff, préfère retenir le positif. Comme pour se rassurer alors que des turbulences risquent d’agiter l’automne des Canaris.

Alors qu’il s’apprêtait à regagner l’avion de la délégation nantaise, tard ce samedi, Alban Lafont, a eu la délicatesse de décrocher son téléphone pour livrer son sentiment sur la période que son équipe traverse. Sans langue de bois et avec pragmatisme, il décrypte le début de saison en demi-teinte des Jaune et Vert.

Quel est le sentiment qui prédomine après ce nouveau faux-pas, à 10 contre 11 à Nice ?

Il y a de la frustration parce qu’encore une fois, on ne fait pas un mauvais match mais on n'est pas récompensé. On prend un rouge très tôt [Andréi Girotto est expulsé dès la troisième minute, ndlr], ce qui nous fait jouer à dix tout le match donc ça a été compliqué. Il y a vraiment une grosse frustration après ce match.

Dans une saison, on sait qu'il y a des moments difficiles, on est en plein dedans. Il faut en sortir le plus vite possible.

En infériorité numérique, l’organisation de l’équipe est forcément différente, la débauche d’énergie plus importante. Qu’est-ce qui a été le plus complexe à gérer ?

Les efforts ne sont effectivement pas les mêmes qu'à 11. Il faut vite se restructurer. Il y a aussi un changement tactique et ce n'est plus le même match. Quand on est en infériorité, il ne faut pas défendre trop bas non plus. Mais ça a été compliqué en début de seconde mi-temps et on n'a pas su tenir le 1-1.

Le portier du FC Nantes, Alban Lafont, a disputé l'intégralité des rencontres des Canaris depuis le début de la saison. © Maxppp - Rémy Perrin

Il y a 48 heures, en conférence de presse vous évoquiez ce déplacement comme étant « charnière » pour les Canaris. Quel enseignement faut-il tirer de ce revers ?

C'est trop tôt pour être défaitiste. Il reste encore beaucoup de matches. On a une très belle équipe, elle a envie de bien faire. Je suis persuadé qu'à un moment, on va être récompensés de tous nos efforts. Pour le moment ça ne paye pas. Mais dans une saison, on sait qu'il y a des moments difficiles, on est en plein dedans. Il faut en sortir le plus vite possible.

L’équipe est soudée. Que ce soit avec le staff ou les joueurs, on est tous ensemble. On ne va pas se lâcher parce qu'on perd quelques matches. Ça fait partie du football.

Que vous êtes-vous dits dans le vestiaire après la rencontre ?

On s’est dit qu'il ne fallait pas lâcher. On est des compétiteurs, on veut toujours gagner donc, forcément c'est compliqué. Mais il faut garder la tête haute et c'est dans ces moments difficiles que l’on voit les bons joueurs. Là, on est en plein dedans donc il faut montrer qu'on a un groupe soudé qui a envie de bien faire. Il faut se parler. La communication, c'est ce qui fait la force d'une équipe. On peut tout se dire et ça va passer par là, forcément.

Devenu un des piliers de l'Équipe de France Espoirs, Alban Lafont a une nouvelle fois été convoqué pour les rencontres face au Liechtenstein et à la Slovaquie, au mois d'octobre. © AFP - Damien Meyer

Vous affirmez que le "groupe est soudé". Est-ce suffisamment, aujourd’hui, pour permettre au FC Nantes de relever la tête ?

Oui, l’équipe est soudée. Que ce soit avec le staff ou les joueurs, on est tous ensemble. On ne va pas se lâcher parce qu'on perd quelques matches. Ça fait partie du football, c'est comme ça. Le plus important maintenant, c'est de sortir de cette spirale négative et d'aller de l'avant. Il reste encore beaucoup de matches et rien n'est fait. Si on fait une bonne série, tout peut basculer [en notre faveur, ndlr].

Mais dans ce genre de moments, on a l’impression que tout est plus difficile pour vous, sur le terrain. Partagez-vous ce point de vue ?

Le plus dur, c'est de sortir de cette négativité. Quand on gagne les matches et qu'on est en confiance c'est plus facile de jouer. Après, j'ai confiance en mes coéquipiers. Je sais qu'ils sont capables de très belles choses et on l'a encore montré, ce [samedi] soir, même si le résultat n'est pas positif. Il faut garder la tête haute, gagner. En quelques matches, tout peut changer.

Pour stopper cette spirale et repartir de l’avant, la trêve internationale peut-elle avoir un rôle bénéfique pour l’équipe ?

Oui, elle peut nous faire du bien. Quand on est sur plusieurs défaites, couper à ce moment-là peut permettre de se vider la tête, de respirer et de penser à autre chose.