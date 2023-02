FC Nantes : "C'était incroyable", les fans se remémorent la demi-finale contre la Juventus de Turin en 1996

"Formidable", "extraordinaire", "un engouement incroyable" : voilà comment les supporters du FC Nantes décrivent les deux rencontres face à la Juventus de Turin en Ligue des Champions. En 1996, les Canaris se frottent en effet au club italien en demi-finale de la célèbre compétition. Après une défaite 2-0 à l'aller, la victoire 3-2 à la Beaujoire n'est pas suffisante pour accéder à la finale. Alors que les hommes d'Antoine Kombouaré retrouvent la Vieille Dame en 16e de finale de Ligue Europa ce jeudi, rencontre avec des fans présents il y a 27 ans.

ⓘ Publicité

Une "super expérience"

David, 18 ans à l'époque, fait alors son premier déplacement européen à Turin. "Ça a été vraiment un voyage extraordinaire, avec une époque, des gens, une ambiance qui étaient incroyables, se souvient ce gérant d'un bar des Sorinières. L'accueil a été particulièrement musclé. On arrivait en bus, on n'était pas descendus qu'on se prenait déjà des coups de crosse des carabiniers. Pour une première expérience, c'était intéressant !"

À l'époque, la Juventus de Turin était "LE club européen" avec notamment, dans ses rangs, l'ancien Canari Didier Deschamps : "Si on avait pu battre la Juve à l'époque, ça aurait été beau dans le CV." Malheureusement, les Nantais s'inclinent sur la pelouse du Stadio delle Alpi. David, comme de nombreux supporters, met en cause l'arbitrage : "À l'époque, les Italiens avaient beaucoup d'argent et il y avait des petites magouilles qui se passaient entre les arbitres et les clubs assez fortunés que Nantes n'était pas à l'époque. Et on n'a pas eu cette chance-là de pouvoir offrir une belle montre à Monsieur l'arbitre."

"Tout le monde avait envie d'y croire"

Au match retour, les supporters ne baissent pas les bras. "Je me rappelle, c'était génial, pendant les deux jours qui précédaient le match, il y avait un engouement de partout", se souvient Cyrille, supporter des Canaris depuis le début des années 1990. On avait tous envie d'y croire." Même son de cloche chez Olivier : "On était à la fois complètement hystérisés par l'enjeu sportif et hyper contents à l'idée de voir évoluer parmi les meilleurs joueurs de la planète à la Beaujoire."

"Il y avait une calèche avec des chevaux qui se promenait en ville et qui distribuait des drapeaux du FC Nantes, se remémore Cyrille. Je me souviens qu'il y avait la boutique du FC Nantes qui était à l'époque à l'étage de Decré, c'était vide de chez vide, vous ne trouviez plus rien, mais rien. Et du coup, le jour du match, les gens traînaient en ville et puis ils sont allés à la Beaujoire, doucement mais sûrement. Et c'est ça qui était chouette !"

"Mon plus beau souvenir de football"

Olivier, comme Cyrille, était dans les travées de la Beaujoire pour ce match qui s'est soldé par une victoire du FC Nantes. "Je crois que je n'ai jamais autant hurlé de ma vie, s'amuse ce fan des Canaris. On était tous comme des dingues, je pense que c'est mon plus beau souvenir de football, un souvenir indélébile ! On bat la Juve, on lave l'affront du match aller et on met Nantes sur la carte européenne du football !"

Mais ce succès n'a pas été suffisant pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. "C'était quand même un grand soir. Personne n'était déçu au final, parce que malgré tout, on les avait battus. C'était déjà pas mal", relativise Cyrille qui sera présent en Tribune Loire pour le match retour face aux Turinois à la Beaujoire le 23 février prochain.