FC Nantes : Cardiff City n'a pas réglé le deuxième tiers du transfert d'Emiliano Sala

Nantes, France

Le bras de fer va-t-il se répéter une deuxième fois entre Cardiff City et le FC Nantes au sujet du transfert de l'attaquant Emiliano Sala, décédé dans un accident d'avion le 21 janvier dernier ? Selon nos informations, le club gallois n'a pas versé le deuxième tiers du montant du transfert de l'ancien numéro neuf des Canaris, au 1er janvier, comme cela avait été initialement convenu lors de la vente du joueur. Et c'est tout sauf une surprise. Le club, relégué en deuxième division anglaise, en mai dernier, conteste déjà le paiement de la première partie du transfert.

Le tribunal arbitral du sport pourrait obliger Cardiff City à payer

Après avoir pris acte du refus de Cardiff City de verser la première échéance de six millions d'euros, l'année dernière, au FC Nantes, le club des bords de l'Erdre s'est tourné vers la FIFA. Fin septembre, cette dernière a menacé le douzième de Championship d'interdiction de recrutement pendant trois mercatos successifs s'il n'honore pas le premier versement du transfert d'Emiliano Sala. En désaccord avec la décision de la commission du statut du joueur de la FIFA, le club gallois s'est donc tourné en derniers recours vers le Tribunal arbitral du sport (TAS). Les deux clubs attendent désormais le rendu de l'institution indépendante basée à Lausanne, qui ne devrait pas intervenir avant le mois de juin.

Le non-réglement de ces six autres millions d'euros devrait pousser le FC Nantes à réagir dans les semaines à venir. "La donne a changé, confie toutefois une source proche du dossier. Car _entre la première et la deuxième échéance, la FIFA en donnant raison au FC Nantes, a validé le contrat d'Emiliano Sala_." Une troisième et dernière échéance de cinq millions d'euros doit intervenir en janvier 2021.