FC Nantes : "Ce club, c’est toute ma vie"

Et de 24 ! 24 déplacements aux six coins du pays. Que le club tangue, comme ce fut le cas en début d’année ou que les bons résultats s’enchaînent, les supporters du FC Nantes sont là, présents dans tous les stades pour soutenir leur équipe de cœur.

Accoudés au wagon-bar du TGV qui les amène à Montpellier, pour l’ultime déplacement du FC Nantes cette saison, une quinzaine de membres de l’association "Allez Nantes Canaris" rigole en sirotant quelques bières. Comme eux, ils sont des centaines à mettre la main au portefeuille pour assouvir leur passion et suivre les Canaris loin de la Loire-Atlantique.

Ils sont toujours là. Quelle que soit la distance, quel que soit le temps, dans tous les stades où le FC Nantes se déplace, ses supporters répondent présent. Seul un arrêté préfectoral ou ministériel, parfois édité au dernier moment, peut les empêcher d’aller soutenir les coéquipiers de Valentin Rongier.

Les Canaris viennent remercier les 150-200 supporters nantais qui ont fait le déplacement à Montpellier ! 👏👏💪 #MHSCFCN#FBSportpic.twitter.com/Lpc7Bn4nB1 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 18, 2019

Le périple des supporters de la Brigade Loire jusqu’à Montpellier

Face à Montpellier, ils étaient entre 150 et 200 à avoir répondu présent. Un peu moins au coup d’envoi de la rencontre de la 37è journée de Ligue 1, il est vrai. Et pour cause. Le car des supporters de la Brigade Loire est tombé en panne sur le chemin de l’Hérault. Les inconditionnels du FCN ont alors dû monter dans un train à Béziers, avant de voyager en tramway jusqu’au stade de la Mosson.

Ils n’ont vu qu’une mi-temps du match et n’ont même pas pu apprécier toute la roublardise de Kalifa Coulibaly sur l’ouverture du score. Qu’importe, ils ont donné de la voix jusqu’au bout, ont craqué quelques fumigènes et affiché des banderoles hostiles au président Waldemar Kita. Du classique. "Le club leur remboursera le prix du billet", a confié un membre du club à France Bleu Loire Océan, à l’issue du match nul (1-1), ce samedi soir.

Le nombre d’abonnés diminue ces dernières saisons chez les Canaris. De plus de 8.000 l’année passée, les fidèles à avoir pris une carte ne sont "que" 7.100, cette saison. Il n’empêche, ce léger désamour du public à domicile ne se ressent pas dans les autres stades de Ligue 1. "Je suis allé à Strasbourg cette saison, témoigne Jean-François, un jeune supporter vêtu d’un survêtement du club noir avec l’écusson doré. On a mis près de 16 heures pour y aller."

Il va falloir donner aux supporters. Ils ont été derrière nous toute la saison et il va falloir les remercier avec une victoire à domicile", confie Nicolas Pallois, le défenseur du FC Nantes.

Malgré des résultats en dent de scie et une disette de titre depuis 18 ans, les inconditionnels du FC Nantes ne lâcheront rien. "Je fais 3 ou 4 déplacements par an, explique Gilles Crinière, le président d’Allez Nantes Canaris. On aimerait en faire plus, mais ça a également un coût." Le transport, l’hébergement et l’achat du billet de la rencontre, c’est un budget : plusieurs centaines voire milliers d’euros par an. Mais comme le dit si bien le proverbe, "quand on aime on ne compte pas". Et il définit parfaitement l’amour que porte Sylvie au FC Nantes. "Ce club c’est toute ma vie", explique-t-elle entre deux éclats rire sur la route de Montpellier.

Vers un tarif unique pour tous les matchs à l’extérieur la saison prochaine

En train, en covoiturage, en avion ou en car, chaque semaine des dizaines d’aficionados de la "Maison Jaune" sillonnent la France pour se casser la voix et prendre leur dose de FC Nantes. Pour tenter d’attirer encore plus de supporters à se déplacer, la Ligue de Football Professionnel (LFP) tente d’innover.

Pour le dernier match à domicile, j’espère que le public répondra présent, comme depuis le début de la saison. Nous on ne lâchera rien jusqu’au bout et j’espère qu’eux aussi", lance Diego Carlos, le défenseur central des Canaris.

Le bureau de la LFP a validé, ce jeudi, "le principe d'un tarif unique pour les supporters visiteurs à partir de la saison 2019-2020". La Ligue veut proposer des places à 10 euros pour tous les supporters. La réponse des supporters nantais ne s’est pas fait attendre. A leur arrivée à la Mosson, les membres de la "BL" ont déployé une banderole : "des parcages à 10 euros, c’est top quand on pourra se déplacer !" Le message est clair.

Les Ultras nantais font notamment allusion à leur déplacement avorté à Reims, il y a deux mois. Un arrêté ministériel avait été publié moins de 36 heures avant la rencontre. Il avait gâché les célébrations de la Brigade Loire qui souhaitait fêter ses 20 ans, en Champagne-Ardenne.

On va jouer pour tous nos supporters, la semaine prochaine", confie Andrei Girotto, le milieu de terrain du FC Nantes.

La colère des supporters nantais est on ne peut plus logique. Et elle n’est pas un cas isolé. Les fidèles suiveurs de Marseille, Paris, Nice, Saint-Etienne, Montpellier sont régulièrement interdits de déplacement. Aux instances dirigeantes du football français de régler ce problème. Le FC Nantes possède la quatrième meilleure ambiance de Ligue 1, si l’on en croit le classement des tribunes réalisé chaque saison par la LFP. Une ferveur que les supporters aimeraient exporter dans les autres stades de Ligue 1, la saison prochaine, à condition que la LFP les y autorise.