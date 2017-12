Le tarif est pratiquement toujours le même pour les Canaris. Ils l'ont emporté 1-0 face à Angers. C'est leur sixième victoire de la saison sur ce score. But inscrit sur pénalty à la 24e minute par l'Argentin Emiliano Sala, auteur de son sixième but en championnat. Réduits à dix à la 65e minute après l'expulsion de Yacine Bammou, les Canaris ont tenu bon pour décrocher leur neuvième victoire. "C'est une victoire dans la douleur" reconnait Adrien Thomasson. Seulement quatre tirs cadrés et trois occasions pour les Nantais. "Ce n'est pas toujours beau à voir mais c'est efficace" admet Abdoulaye Touré. Point positif, les Canaris n'ont pas concédé de but. "Je suis l'homme le plus heureux au monde" plaisante Claudio Ranieri.

#FCNSCO 9eme victoire de la saison pour le #FCN avec un but d'écart. La 6eme sur le score de 1/0. pic.twitter.com/CqBrRl3Hxu — Grégory Jullian (@gregory_jullian) December 17, 2017

Expulsé, Ranieri s'excuse

L'entraîneur du FC Nantes Claudio Ranieri a été expulsé en deuxième période. "C'est une expulsion logique. J'ai touché le quatrième arbitre. J'ai voulu lui montrer la faute que j'avais vue sur le terrain. Je suis désolé. Je m'excuse". L'Italien a ensuite rejoint la tribune pour vivre la fin du match. "C'est la deuxième fois que je suis expulsé dans ma carrière" reconnait-il. Installé près de son banc, le Romain a tout même réussi à revenir sur le bord du terrain pour donner quelques conseils à Adrien Thomasson

Ranieri a été expulsé par l'arbitre sinon #FCNSCOpic.twitter.com/bJW9xMP6SU — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) December 17, 2017

Au classement, les Canaris occupent la cinquième place avec 30 points. Une première depuis la saison 2000/2001. Dernier match de la phase aller mercredi à Amiens.