Centenaire de la naissance de José Arribas : quel héritage a-t-il laissé au FC Nantes ?

Peut-on parler d'héritage quand il s'agit de biens immatériels ? Pendant ses 17 ans sur les bords de l'Erdre, le Basque José Arribas n'a eu de cesse de construite. "C'était un bâtisseur", se souvient d'ailleurs son fils. Il a non seulement permis au FC Nantes d'être un des premiers clubs à se doter d'une infrastructure professionnelle mais il a aussi contribué à faire connaître un club devenu légende dans le paysage footballistique hexagonal grâce au développement de l'incontournable jeu "à la nantaise". Cette philosophie a d'ailleurs largement inspiré ses successeurs. Avant de progressivement s'évaporer en même temps que les Canaris sont rentrés dans le rang. Explications.

Un centre d'entraînement dans l'agglomération nantaise ou rien

Si le FC Nantes a pour quartier général La Joneliere, à Chapelle-sur-Erdre, c'est par la volonté d'un homme. Et de sa femme. Au début des années 1970, l'immigré espagnol a un projet ultra-novateur : regrouper toutes les structures d'un club en un même et unique lieu et y intégrer un centre de formation. "Ce qui était vraiment important pour papa, c'était d'avoir des terrains et une école parce qu'il attachait une très grande importance à l'éducation des jeunes, rembobine son fils, également appelé José Arribas. Il voulait leur donner toutes les chances pour qu'ils réussissent à percer." La notion de collectif chevillée au corps, l'entraîneur des Canaris veut faire de la Jonelière un lieu qui favorisera "le tous ensemble".

Il était très intuitif, il sentait le jeu d'une certaine manière et était vraiment centré sur le collectif. Mais il avait aussi les joueurs pour.

Au volant de sa voiture, le couple a pourtant longtemps sillonné le département pour trouver l'endroit idoine. Et si un projet pour installer le centre à Casson, en Loire-Atlantique, a vu le jour, il n'a jamais été question pour José Arribas que le FC Nantes pose ses valises loin de la Cité des ducs. "Il était attaché au fait que le FC Nantes, c'est Nantes, ce sont les gens qui y vivent, c'est le public nantais, confie son fils de 56 ans. Pour papa, c'était soit Nantes soit l'agglomération, sinon c'était niet." Les fondations posées, celui passé par Lille et Marseille s'est ensuite attaché à infuser sa philosophie de jeu. Le "nous" avant le "je", toujours. "Il est à la base de tout ça, c'est indéniable, se souvient Raynald Denoueix, dernier entraîneur à avoir glané un trophée avec les Canaris. Il était très intuitif, il sentait le jeu d'une certaine manière et était vraiment centré sur le collectif. Mais il avait aussi les joueurs pour."

Habituellement réservé, l’entraîneur du FC Nantes José Arribas (à droite) lève les bras au ciel lors d'un but des Canaris au stade Marcel-Saupin. © Radio France - Florian Cazzola

La formation, l'ADN de la réussite aujourd'hui perdue

D'un club qui végétait en deuxième division, José Arribas a fait de Nantes "un des deux grands clubs avant l'ère moderne avec Saint-Étienne", avance l'emblématique président du RC Lens, Gervais Martel. Sous les ordres du Basque, les Canaris ont raflé trois titres de champions. Mais plus important, il a insufflé sa méthode et sa philosophie à tous les échelons du club. De l'équipe première à la réserve à l'époque entraînée par un certain Jean-Claude Suaudeau. "Il n'y est pas parvenu tout seul, détaille José Arribas, intarissable d'éloge à l'égard de la carrière de son paternel. Il avait un certain art pour bien s'entourer. Tout était fait de rapports humains. Il allait prendre la température auprès des joueurs, il allait questionner, etc. Bref, un climat de confiance s'est installé. Le jeu à la nantaise, c'est avant tout se comprendre."

L'héritage de José Arribas a commencé à disparaître quand on a commencé à moins regarder du côté de la formation.

Si l'entraîneur vient et part avec ses idées comme le disait Jean-Claude Suaudeau, la philosophie, elle, demeure. Du moins, pour un temps. Influencé par l'éphémère sélectionneur des Bleus en 1966, Jean Vincent, Jean-Claude Suaudeau et plus tard Raynald Denoueix ont poursuivi sur cette voie avec succès. Avant que la lumière ne s'éteigne. "L'héritage de José Arribas a commencé à disparaître quand on a moins regardé du côté de la formation, assure l'ex-gardien Jean-Paul Bertrand-Demanes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain mais petit à petit on a oublié tout ce qu'était le FC Nantes, à savoir la formation et le collectif." "Le jeu avant le je" comme le résume si bien Raynald Denoueix.

A en croire "Le Grand", surnom donné au quadruple champion de France de Division 1, il ne resterait aujourd'hui que des miettes des 17 ans de José Arribas au FC Nantes. Le centre d'entraînement et rien de plus. Mais l'héritage du jeu prôné par le Basque a-t-il déjà existé ? Raynald Denoueix s'interroge : "Je ne sais pas si on peut parler d'héritage dans le football. Quand vous héritez, c'est concret : une maison, des lingots d'or, des tableaux, etc. Là on parle d'idées. Personne n'en hérite. Elles sont dans la tête d'une personne. José Arribas avait sa conception du jeu. On peut s'en inspirer, prendre ce qui nous intéresse mais chacun à la sienne." Stéphane Ziani, Samuel Fenillat ou encore Pierre Aristouy ont également la leur. Mais en tant que survivants d'une époque révolue, ils ont aussi un devoir de mémoire. Ils sont les derniers à pouvoir transmettre aux générations futures ce qui fit de Nantes un des plus grands clubs de l'histoire : sa philosophie et sa science du collectif.