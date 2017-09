FC Nantes : "cette troisième place était inespérée en début de saison" - Adrien Thomasson

Le FC Nantes marche sur l'eau. Les Canaris ont décroché ce samedi leur quatrième victoire consécutive en Ligue 1 en s'imposant 1-0 face à Metz. But inscrit par Emiliano Sala. Ils sont provisoirement troisièmes au classement.

Seul un supporter intrépide aurait misé quelques euros sur une troisième place des Canaris après huit journées de championnat. Certes, cette troisième place est provisoire, les Canaris peuvent se retrouver cinquième ce dimanche en cas de victoire de Saint Etienne et Marseille mais avec 16 points après huit journées, les Nantais réalisent leur meilleur début de saison depuis 1998.

Troisième, c'était inespéré en début de saison vu notre calendrier. Ce n'est pas un miracle même si nous avons obtenu cinq victoires étriquées. Le groupe est très soudé" - le milieu de terrain du FC Nantes Adrien Thomasson.

Le FC Nantes invaincu depuis le 12 août 2017

La saison des Canaris avait pourtant mal débuté avec deux revers face à Lille et Marseille mais depuis, ils viennent d'enchaîner six matchs consécutifs sans défaite dont cinq victoires avec à chaque fois un seul but d’écart. Leur marque de fabrique, une défense de fer. La deuxième de Ligue 1 derrière Caen. Les hommes de Claudio Ranieri comptent déjà cinq clean sheet, c’est-à-dire de cinq matchs sans concéder de but. Seul le PSG a fait aussi bien.

Valentin Rongier Copier

Les Nantais ont pratiquement fait le plein face à des adversaires de leur niveau. Ils ont battu Troyes, Montpellier, Caen, Strasbourg et Metz. Reste maintenant à confirmer face aux grosses cylindrées. Test grand nature dans quinze jours à Bordeaux.