FC Nantes : Chaker Alhadhur, retour aux sources pour "le gardien" chambreur

Lors de la rencontre de Coupe d'Afrique des Nations, le 24 janvier dernier entre le Cameroun et les Comores, Chaker Alhadhur a joué gardien de but.

Combien de joueurs dans la même situation sportive que lui auraient refusé de s'exprimer publiquement ? Beaucoup. Mais pas Chaker Alhadhur. À nouveau non retenu pour le déplacement de son équipe, l'AC Ajaccio, à la Beaujoire ce dimanche, le défenseur est, une fois n'est pas coutume, monté dans l'avion pour regagner la Cité des Ducs. "Ça me fait très plaisir de revenir, glisse-t-il avec un brin de retenue. Ce n'est pas un déplacement comme les autres." Chaker Alhadhur ne pourrait pas mieux le dire. C'est un retour à la maison, celle où le trentenaire a grandi aux Dervallières tout en allant taper la balle, dès l'âge de cinq ans, à la Jonelière. "Ça va me faire du bien de pouvoir me ressourcer auprès des miens", poursuit l'international comorien formé au FC Nantes. L'époque d'une jeunesse insouciante.

ⓘ Publicité

"Nantes, ça représente beaucoup de choses"

Dans son dos et sur sa cuisse droite, le "44" est toujours bien en vue. Nantes et la Loire-Atlantique ne sont jamais loin de Chaker Alhadhur. Impatient de rentrer "chez la mama", comme il aime à le dire, "manger ses petits plats, avoir des discussions avec elle et en prendre soin", le défenseur insulaire concède que la programmation de cette rencontre tombe à point nommé. "C'est un peu compliqué en ce moment, mais bon ça fait partie de la vie d'un footballeur", souffle le joueur passé par Caen et Châteauroux mais toujours profondément attaché au FC Nantes. "Ça représente beaucoup de choses, se remémore-t-il. Quand j'étais petit, mon père m'amenait tout le temps voir les matches à la Beaujoire. J'ai connu le Nantes de 2001 où on est champion, Nantes en Ligue des Champions avec David Beckham à la Beaujoire, Diallo qui marque contre Metz pour nous sauver de la relégation. Et j'ai joué à la Beaujoire, un rêve qui s'est réalisé."

J'ai encore des contacts avec Serge Gakpé, Rémi Gomis, Birama Touré, avec Issa Cissoko on se parle tout le temps, Fabrice Pancrate, Vincent Bessat.

Toujours le sourire, l'homme aux quelque 140 matches en professionnel garde de ses années, une bande de potes. "Il était magnifique le groupe que j'avais, certainement un des meilleurs que j'ai eu en terme d'ambiance, d'état d'esprit, assure Chaker Alhadhur. J'ai encore des contacts avec Serge Gakpé, Rémi Gomis, Birama Touré, avec Issa Cissoko on se parle tout le temps, Fabrice Pancrate, Vincent Bessat. On a vraiment gardé de bonnes relations." Sur Snapchat, cette bande là échange toujours quasi quotidiennement et, dans un éclat de rire, l'Ajaccien l'avoue : "Je suis un très très grand chambreur". Sa cible préférée, à l'époque : Issa Cissoko.

La joie des Nantais Fernando Aristeguieta, Vincent Bessat, Chaker Alhadhur après un but de Serge Gakpé face à Auxerre, en 2013. © Maxppp - Marc Roger

90 minutes qui ont marqué sa vie

Chaker Alhadhur a beau être chambreur, il n'en demeure pas moins timide. "Je suis discret, ma carrière l'est aussi", confie-t-il sans aucun regret. Du moins, elle l'était jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et cette rencontre entre les Comores et le Cameroun. "C'est vrai que c'était une histoire assez folle", enchaîne du tac au tac Chaker Alhadur. Privés de gardiens, notamment en raison de plusieurs tests positifs au Covid-19, les Cœlacanthes avaient fait sortir du banc le défenseur et l'avaient propulsé portier titulaire. Face aux "Lions Indomptables" de Jean-Charles Castelletto, le joueur qui avait enfilé pour l'occasion un maillot bricolé avec un numéro 3, scotché dans son dos, avait alors sorti un grand match, compte tenu des circonstances, réalisant plusieurs parades. "Avec ma mère on en a beaucoup rigolé, évoque le défenseur en fin de contrat au mois de juin. Il y a eu un avant et un après ce match là avec beaucoup de bonnes choses."

Toute ma carrière se résumera peut-être à ce match là.

Lors du huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en 2022, Chaker Alhadhur a joué gardien de but face au Cameroun. © AFP - Ulrik Pedersen

Une popularité bien plus importante, la sympathie de tout un pays mais un statut qui ne change pas. Le défenseur corse n'entre pas dans les plans d'Olivier Pantaloni et n'a plus joué une minute en professionnel depuis plus d'un an. Qu'importe pour Chaker Alhadhur alias "le gardien" pour beaucoup désormais et qui ne veut garder que le positif de ce huitième de finale insolite. "C'est ça la beauté du football aussi, avance l'homme toujours très attaché à son quartier des Dervallières. Toute ma carrière se résumera peut-être à ce match là. Mais c'est une histoire magnifique que je pourrai raconter plus tard à mon enfant. C'était un expérience géniale, pour mon pays, ma sélection, vraiment." Le football qui se partage, le football collectif, des plus logiques pour un joueur formé au FC Nantes.