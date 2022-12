FC Nantes - Charles Traoré : "C'est un nouveau départ pour moi"

Deux-cent-quatre-vingt-onze jours loin des terrains. Une éternité pour un joueur de football. Le 12 mars dernier, Charles Traoré avait quitté le stade, béquilles à la main, mine abattue . Depuis, le latéral gauche du FC Nantes est passé sur le billard afin de se faire opérer d’une rupture du ligament croisé du genou et du ménisque interne et externe.

Dans l’ombre de ses partenaires qui réalisaient une saison hors-norme, conclue par le gain de la Coupe de France, Charles Traoré démarrait lui sa rééducation et visait d’autres objectifs, dont celui de refouler un jour les pelouses de Ligue 1. Plusieurs fois sollicité afin de se confier sur cette période si singulière pour un joueur, le Malien avait toujours poliment décliné l’invitation. "Je parlerai une fois que je serai de retour", disait-il en substance. Il a tenu parole. Entré en jeu à la 84e minute en remplacement de Quentin Merlin, ce mercredi après-midi contre Troyes , le numéro 93 n’a pas boudé son bonheur d’être de retour. Entretien, sourire aux lèvres.

Êtes-vous ému par votre retour, qui plus est à Troyes, là où vous vous êtes blessé l’an dernier ?

Oui, c’est le destin. C’est une immense fierté. Je souhaite remercier tous mes équipiers, le staff médical, le staff technique. Ils m’ont toujours soutenu et poussé à donner le meilleur de moi-même dans cette épreuve difficile. Je suis très content de ce retour ici.

Avez-vous ressenti une certaine appréhension en entrant en jeu ?

Aucune. Depuis que j’ai repris, je vais au duel. Je ne me pose pas de question. En général, quand on s’en pose, on risque de se faire mal. Je suis entré avec l’envie d’aider mes coéquipiers à être encore plus solide. Finalement, on fait un résultat plutôt positif face à un concurrent direct. Ce n’était pas un match évident mais on a retrouvé notre solidité en n’encaissant pas de but. Ça récompense tout le groupe.

A quoi avez-vous pensé juste avant d’entrer ?

J’ai eu quelques frissons. C’est la récompense de tout le travail effectué dans l’ombre avec tout le staff, et avec mes équipiers qui m’ont toujours soutenu. C’est un nouveau départ pour moi et, revenir démontre que le travail finit toujours par payer.

Comment avez-vous vécu la fin de saison dernière, ponctué par un titre en Coupe de France, et le retour de Nantes en Europe ?

C’était une saison exceptionnelle pour mes coéquipiers. J’étais le supporter numéro un de cette équipe. J’étais tout le temps présent avec eux. Le sacre en Coupe de France, on ne pouvait pas rêver mieux. J’étais à fond ! Vivre de telles joies, ça facilité la récupération. Je les remercie aussi pour ça.

Comment avez-vous réussi à rester impliqué dans la vie de groupe pendant votre longue absence ?

Mes coéquipiers sont des amis. Ils savent que ma situation était un peu délicate. Du coup, le coach et tout le monde m’ont fait sentir que j’étais concerné. Ils m’ont impliqué. Ce sont des choses que je n’oublierai pas. On a passé de bons moments ensemble. Maintenant, on va travailler pour essayer de retrouver ça le plus rapidement possible en signant une série positive.

Quels sont vos objectifs désormais ?

Il me faut être solide mentalement pour relever les défis qui se présentent à nous. Physiquement, je me sens très bien. Et tant que dans la tête, ça va, le corps suit. Il ne faut pas trop réfléchir et regarder devant pour rêver à une meilleure suite et retrouver la dynamique positive qui était la nôtre la saison dernière. La confiance vient avec les victoires et les résultats positifs. Travaillons tous ensemble pour retrouver ça et repartir de l’avant.

Vous revenez à un mois et demi du 16e de finale de Ligue Europa contre la Juventus. Est-ce un rêve de pouvoir jouer cette compétition ?

Oui et ça met des étoiles dans les yeux. C’est toujours beau de voir la Beaujoire en feu, de communier avec les supporters. Mais avant cela, on va devoir beaucoup travailler pour aborder ce rendez-vous avec plein d’espoir.