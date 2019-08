OFFICIEL : Christian Gourcuff, 16è entraîneur du FC Nantes sous l'ère Kita

Nantes, France

La direction nantaise n'a pas mis longtemps a trouver un remplaçant à l’entraîneur franco-bosnien, Vahid Halilhodžić, parti de manière spectaculaire, vendredi dernier à l'issue de l'ultime match amical des Canaris face au Genoa (1-1). Après avoir enchaîné les refus de Gennaro Gattuso, Claude Puel, Thiago Motta, ... la famille Kita a convaincu Christian Gourcuff de s'installer sur un banc nantais, réputé instable.

Un amoureux du beau jeu au CV XXL

"Nous travaillons activement à la venue d'un coach responsable de l'équipe première", déclarait en début de semaine Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes. Ces derniers n'ont donc pas mis très longtemps à remplacer le Franco-Bosnien. Emblématique entraîneur du FC Lorient (1982-1986 puis 2003-2014), Christian Gourcuff a depuis vécu quelques saisons délicates, et notamment avec le Stade Rennais (2016-2017).

Après s'être exilé une année au Qatar, l'ancien sélectionneur de l'Algérie fait donc le choix de revenir dans l'ouest de la France. En 2006, il expliquait au mensuel So Foot, son amour du beau jeu et du 4-4-2. "Chaque joueur doit connaître son placement et celui de ses partenaires. Il faut donc une unité de pensée et d'action, donc une culture commune très poussée, comme au Brésil ou au FC Nantes." L’entraîneur de 64 ans, au tempérament bien trempé aura l'occasion de mettre en place une philosophie de jeu qui devrait plaire aux supporters des Canaris. Mais encore faut-il que le breton ait le temps d'opérer sa révolution, lui qui est (déjà) le 16è entraîneur à s’asseoir sur le banc de la Maison jaune depuis le rachat du club par Waldemar Kita.