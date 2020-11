FC Nantes : Christian Gourcuff, de retour en terre lorientaise, ne veut "pas ressasser le passé"

23 ans de sa vie, ça ne s'oublie pas en un claquement de doigts. L'entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, est de retour, ce dimanche après-midi, chez les Merlus. Et pourtant, le Breton "ne veut pas ressasser le passé" et parle de Lorient comme d'un autre club que celui qu'il a quitté en 2014.

Il ne l'avouera peut-être pas mais il s'en doutait. Lorsqu'il a succédé à Dennis Appiah et s'est assis face aux journalistes dans l’exiguë salle de conférence de la Jonelière, ce vendredi soir, Christian Gourcuff connaissait, quasiment au mot près, au moins une des questions qui allaient lui être posées. "Qu'est-ce que ça vous fait de retourner à Lorient ?", s'est empressé de demander un journaliste assis au troisième rang après le traditionnel point santé. Avec un rire communicatif, l’entraîneur de 65 ans n'a pas eu la réponse que certains pouvaient attendre. Retourner au stade du Moustoir de Lorient, ce dimanche après-midi, ne lui provoque visiblement pas d'émotion particulière.

"Le huis clos modifie complètement les aspects émotionnels"

"Au-delà de Lorient, Christian Gourcuff est l’un des plus grands entraîneurs français et ce qu’il a fait ici est extraordinaire, salue Christophe Pelissier, sur le banc des Merlus. On s’inscrit un peu ici dans l’héritage de ce qu’il a laissé. Si Lorient en est là aujourd’hui, c’est quand même lui l’architecte du projet même s’il n’était pas seul, mais c’est lui qui a réussi à faire ça." Flatté par les mots de son homologue qu'il croisera pour la première fois, ce dimanche, le Breton a tenu à remercier l'ancien entraîneur picard : "C'est très sympa qu'il ait ces paroles et je l'en remercie. On a construit quelque chose, explique-t-il. On est partis de très loin mais après c'est l'histoire des clubs."

J'ai tourné la page. Le passé c'est le passé et ça ne sert à rien de le ressasser.

Six ans après avoir quitté le club, Christian Gourcuff aura de nouveau l'occasion de s’imprégner des odeurs du vestiaire, de retrouver des couloirs qu'il connait les yeux fermés et un stade qui a participé à construire sa réputation. Revenu à une reprise avec l'écusson du Stade Rennais avec en prime une défaite (2-1), le successeur de Vahid Halilhodžić n'avait depuis plus foulé la pelouse du Moustoir. Et la sensation aura forcément un goût d’inachevé dans un stade privé de public. "Dans ce contexte de huis clos, ça modifie complètement les aspects émotionnels", confie-t-il non sans une pointe de déception.

A l'époque sur le banc du FC Lorient, Christian Gourcuff communie avec ses joueurs lors de la victoire (2-1) des Merlus en terre niçoise. © AFP - Valéry Hache

Bien des choses ont changé en six ans

Si le président des Merlus est resté inchangé, le club vainqueur de la Coupe de France en 2002 a connu bien des soubresauts. Entre l'aller-retour entre l'antichambre de l'élite et la Ligue 1 et la valse des entraîneurs - 5 en seulement 6 ans -, le principe de stabilité érigé en devise par l'homme aux cheveux poivre et sel a connu quelques mésaventures. "J'ai tourné la page. Le passé c'est le passé et ça ne sert à rien de le ressasser, balaye Christian Gourcuff. Ça commence à faire quelques années que j'ai quitté Lorient. Le temps fait que les choses s'atténuent à tout point de vue. Et puis dans le foot, ça va tellement vite ! Je ne connais plus l'équipe, je reconnaîtrai quelques visages quand même mais ça a tellement bougé."

Passé les deux heures de bus qui séparent le centre d'entraînement des Jaune et Vert du stade lorientais, le Breton de 65 ans n'aura pas le temps de profiter pleinement. Dans l'urgence au niveau du classement avec seulement 8 points pris en autant de rencontres, Christian Gourcuff doit impérativement renouer avec le succès pour relancer sa formation avant le marathon post-trêve internationale qui l'attend. Dans le cas contraire, son retour près de chez lui où il "compte [s]e retirer après" pourrait arriver plus tôt que prévu.