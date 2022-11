FC Nantes - Christian Karembeu : "Antoine Kombouaré est une pièce maîtresse dans ma carrière"

L’espace d’un instant, la Beaujoire a pu admirer tout l’amour et la fierté que ressent Antoine Kombouaré à l’égard de son "petit frangin". Quand Christian Karembeu s’est vu remettre un maillot floqué de son numéro quatre fétiche, le 8 septembre dernier , "un honneur", son modèle s’est mis à applaudir tout en demandant au public de le suivre lorsque l'ancien milieu de terrain a levé son cadre pour le présenter à tout le stade. A Athènes, ce jeudi soir, l’accueil qui sera réservé à l’entraîneur du FC Nantes sera nettement moins émouvant. Qu’importe, il aura été soigné en coulisse par "le petit frère", désormais directeur sportif de l’Olympiakos, et c’est bien l’essentiel. "Il est pour moi un modèle", glisse avec beaucoup de respect Karembeu.

ⓘ Publicité

Les premiers pas nantais de Christian Karembeu

L’entretien téléphonique n’a pas débuté depuis deux minutes que Christian Karembeu coupe. "Je tiens d’abord à rendre hommage à l'ancien président du FC Nantes Jean-René Toumelin, parti trop tôt , regrette le Kanak. Je pense à tous les entraîneurs qui ont travaillé avec lui, "Coco" Suaudeau, Reynald Denoueix et je n’oublie pas Robert Budzynski qui m’ont aidé à grandir dans le football." Plus de trois décennies après son arrivée à la Jonelière, la reconnaissance du champion du monde 1998 à l’égard de son club formateur est intacte. Emouvante même.

Antoine m’a aidé à prendre mon envol en me donnant des conseils.

"Je l’ai accueilli à Nantes, il avait 17 ans, se rappelle Antoine Kombouaré. Il était venu tenter sa chance comme moi. On voit ensuite son parcours, c’est une fierté. Nos relations sont plus que fraternelles, je le considère comme mon petit frère." Karembeu ne dit pas mieux. "C’est un lien spirituel", tente-t-il tout en rappelant que leurs mères sont originaires de la même île. Cette filiation est née dans les derniers mois de l’année 1988. Déjà installé en Loire-Atlantique depuis cinq ans, Kombouaré prend sous son aile le futur champion de France 1995 qui impressionne Suaudeau dès ses premiers entraînements.

Le milieu de terrain Christian Karembeu, en avril 1995 face à Lens, quelques semaines avant d'être sacré champion de France avec le FC Nantes. © AFP - Thomas Coex

Les dimanches à jouer à la belotte

"Avec Antoine, il y avait toujours des jeux, se remémore Christian Karembeu avec un ton enjoué. On faisait de la pétanque, du golf parce qu’à cette époque-là il était en train d’affiner son swing et donc j’avais appris un nouveau sport. Tous les dimanches ou presque, on jouait à la belote. Il y avait toujours non pas des paris mais des jeux qui faisaient qu’il y avait une compétition permanente et toujours une envie de gagner chez lui." Il la transmettra à son petit frère avec le succès qu’on lui connaît. "Antoine est une pièce maîtresse dans ma carrière, rend hommage le cadet des deux Kanaks. Il m’a aidé à prendre mon envol en me donnant des conseils."

Aujourd’hui, nos liens dépassent le cadre du foot.

Que ce soit quand "Casque d’or" jouait avec le maillot du PSG, Sion, Aberdeen, en Ecosse, ou quand Karembeu accumulait les trophées à Madrid et à Athènes, la relation entre les deux hommes n’a connu aucune interruption. "On s’est soutenu et accompagné pendant nos carrières, rappelle le technicien nantais. Aujourd’hui, nos liens dépassent le cadre du foot." Une connexion telle que Karembeu a avoué son appréhension quand il a appris qu’il allait revenir à la Beaujoire pour la première fois depuis un match de charité disputé en 2010 afin de récolter des fonds pour les victimes de la tempête Xynthia .

"Je voulais qu'il revienne aux sources"

"Je savais que ça allait être difficile d’un point de vue émotionnel, confie le champion d’Europe 2000. J’ai beaucoup de souvenirs à Nantes, ma première fille y est née, et je savais que repasser devant certains lieux que je connais très bien n’allait pas être facile. Mais le fait que notre lieu de villégiature soit à La Baule quand nous sommes venus, a permis d’avoir cette distance et j’ai été épargné (rire)." Ovationné par les quelque 30.000 spectateurs de l’antre des Jaunes, "un agréable surprise et un grand bonheur", l’homme qui a l’oreille du président de l’Olympiakos, Evàngelos Marinàkis, était reparti bredouille de sa première confrontation face au club qui l’a "nourri, logé et blanchi".

Quelque part, il était écrit qu’il revienne à Nantes et il a fait un travail exceptionnel.

Mais il avait pu admirer de près son aîné à la tâche comme le 7 mai dernier au Stade de France , où Karembeu était évidemment présent. "Je voulais qu’il revienne aux sources, à la maison, assure Karembeu. C’était tout à fait normal de revenir pour aider le club. Quelque part, il était écrit qu’il revienne à Nantes et il a fait un travail exceptionnel. Il y a eu Suaudeau, Denoueix et maintenant c’est Antoine. C’est juste incroyable ce qu’il fait et on est très fier. C’est le porte-drapeau et l’ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie et on regarde tout ce qu’il fait." Une fierté que le Kanak a transmis à sa fille aîné. "Aujourd’hui, elle va à tous les matches d’Antoine !"