FC Nantes : combattre la fatigue pour passer l'obstacle dijonnais

"Être sur la continuité du match de Paris." A l'instar de Mehdi Abeid, les Canaris étaient satisfaits de leur prestation contre Paris mercredi malgré la défaite (0-2). Cet après-midi, un seul objectif : prendre les trois points contre Dijon pour rester dans le haut du classement.

Pour réussir à enchaîner un deuxième succès d'affilée à domicile, après Toulouse (2-1), les Canaris devront montrer les mêmes valeurs qu'ils ont affichées contre Paris. Car en face Dijon va mieux. Depuis sa victoire contre Paris le 1er novembre (2-1), les Dijonnais sont plus consistants avec sept points sur les cinq derniers matchs.

L'avion pour revenir de Paris n'a pas décollé

Depuis son match convaincant à Paris, le mot d'ordre est à la récupération pour les Jaune et Vert. "On n'est comme une équipe européenne, on récupère", s'amuse Christian Gourcuff. En effet, pas le temps de beaucoup travailler physiquement ou tactiquement avec l'enchaînement des matchs.

L'ex-Dijonnais Mehdi Abeid va retrouver son ancien club aujourd'hui à la Beaujoire. © Maxppp - Franck Dubray

Et les Canaris n'ont pas eu de chance. À cause du brouillard à Paris mercredi, ils n'ont pas pu décoller. Les Nantais sont donc rentrés, le jeudi, en car. "Le groupe a su bien gérer cet aléas, assure l'attaquant du FC Nantes Élie Youan. On est tous passés en soin. On est aptes pour le match."

Pour garder de la fraîcheur, les entraînements étaient allégés cette semaine raconte l'ancien Dijonnais Mehdi Abeid : "On ne fait pas grand-chose, c'est plus de l'entretien et de la récupération. On fait aussi pas mal de séances vidéo pour connaître l'adversaire." Et lui le connaît bien puisqu'il y a joué trois saisons.