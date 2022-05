FC Nantes - Coupe de France : le programme des festivités à la Beaujoire

Une promesse est une promesse. Alors que nombreux étaient ceux qui pensaient que les Canaris présenteraient leur quatrième Coupe de France face au Stade Rennais, quatre jours après leur succès historique au Stade de France, Antoine Kombouaré en avait décidé autrement. "Si on dit que c’est un match très important et qu’on fête la Coupe de France, on n’est pas sérieux, avait déclaré le technicien de 58 ans. Si on fait ça et qu’on perd, j’aurais un peu les boules." Il avait finalement quitté la Beaujoire avec un sourire jusqu'aux oreilles et un succès mémorable dans le derby breton. Non sans avoir donné rendez-vous aux supporters du FC Nantes, ce samedi soir face à Saint-Etienne.

Un stade à guichets fermés mais avec la tribune Loire fermée

"Il y aura de grandes festivités après le dernier match de la saison, avait assuré le successeur de Raymond Domenech. On fera la fête avec nos supporters. On fera une grande fête, promis. Là on fera le tour du stade, les supporters pourront la toucher." Et ce n'est pas la seule chose préparée par le club octuple champion de France. Après le Classique contre les Verts, les joueurs quitteront la pelouse avant de la regagner un par un à l'appel du speaker. À cette occasion, une haie d'honneur formée par tous les membres du staff les accompagnera jusqu'au rond central. Le début du show.

L'hymne à la Beaujoire résonnera une seconde fois dans un stade à guichets fermés "depuis plusieurs jours", souffle-t-on au club qui a dû composer avec la fermeture de la tribune Loire en raison d'une sanction infligée par la FFF pour usage d'engins pyrotechniques lors de la demi-finale de la Coupe de France. Les quelque 28.000 spectateurs qui seront présents pourront ensuite assister à un spectacle de street dance du groupe nantais "The Rookies". Il sera suivi par la présentation du trophée, un discours d'Antoine Kombouaré et/ou de joueurs, un tour d'honneur des partenaires de Ludovic Blas. Avant qu'un feu d'artifices ne soit tiré pour conclure cette saison "au delà de mes espérances", dixit le technicien des Jaunes.