FC Nantes - Monaco : "On aurait pu vendre 15.000 billets de plus" pour la demi-finale de Coupe de France

Le calme avant la tempête à la Beaujoire. Ce mercredi soir se profile une des affiches les plus alléchantes de la saison du FC Nantes. Une demi-finale de Coupe de France, à la maison, qui plus est face à Monaco, ça n'arrive pas tous les jours. Les supporters des Jaune et Vert ne s'y sont pas trompés. "On a eu entre 10.000 et 15.000 personnes en file d'attente lorsqu'on a ouvert la billetterie grand public, détaille Benoît Guillou, responsable de la billetterie du club. De midi à minuit, le site était saturé. Tout a été vendu en moins de 24 heures." Avec, dans ce laps de temps-là, de gros problèmes pour se connecter au site internet du triple vainqueur de la "Vieille Dame". "Ça a été un épisode un peu difficile sur les derniers jours et un gros challenge technique mais on a bien réagi", affirme-t-il.

"Tout le monde s'est connecté au même moment, on ne pouvait pas s'y attendre"

Le couac a été suffisamment long pour que le club soit critiqué sur les réseaux sociaux. "Très très belle performance du site web du FC Nantes", ironise Thomas sur Twitter. "Le site indisponible depuis des heures", s'agace pour sa part Lucette. "C'est une histoire de proportion et de temps, se justifie le responsable de la billetterie. Pour d'autres matches comme la réception de Marseille, également à guichets fermés, il n'y avait pas eu de problème puisque les ventes avaient été ouvertes plus d'un mois avant. Là, pour Monaco, tout le monde s'est connecté au même moment, on ne pouvait pas s'y attendre. On a donc réagi en urgence avec le prestataire technique pour absorber le trafic sur le site et permettre à tout le monde d'acheter ses places dans de bonnes conditions."

L'engouement a été encore plus fort que pour la réception de Paris.

Pour la première demi-finale de Coupe de France depuis 2006 à la maison - défaite face au Paris Saint-Germain -, les Nantais ont répondu présent. Quelque 34.000 personnes seront à la Beaujoire, parmi lesquelles environ 300 Monégasques. "La demande pour les deux matchs a été incroyable, se satisfait Benoît Guilloi. On n'a pas connu un tel trafic sur le site billetterie depuis des années. L'engouement a été encore plus fort que pour la réception de Paris." Le deuxième match de la saison à guichets fermés après l'accueil de l'Olympique de Marseille, en décembre.

Le FC Nantes espère surfer sur cette dynamique

La Maison jaune qui a travaillé avec un sous-traitant local sur "la partie support et service client" lors de la mise en vente des billets assure avoir appris de ses erreurs. Et pointe un concours de circonstances assez rare. "Entre janvier et mars, les matches de Coupe s'enchaînent très vite, pointe celui également en charge de la gestion de la relation client. Entre la réception de Vitré et la demi-finale face à Monaco, seulement deux mois. Ça va très vite, en plus toutes les rencontres se sont déroulées à la Beaujoire, excepté le 32e de finale." Une chance pour les supporters enfin de retour dans les stades après deux années difficiles et qui peuvent profiter d'une saison bien plus réjouissante que la précédente. Une aubaine pour les caisses du club également.

"Maintenant, on espère que, derrière, cet engouement nous porte jusqu'à la fin de la saison, confie celui arrivé au FC Nantes, il y a environ cinq ans. On a un calendrier intéressant jusqu'au bout avec les réceptions d'Angers, Bordeaux, Rennes et Saint-Étienne, quatre superbes affiches avec des derbys." De quoi peut-être compenser une campagne d'abonnement aussi expresse que décevante avec seulement 5.000 aficionados qui ont répondu présent. Une équation à plusieurs inconnues à commencer par celle des performances des hommes d'Antoine Kombouaré d'ici le mois de mai. Une qualification en finale de la Coupe de France, ce mercredi soir, doperait à coup sûr l'affluence à la Beaujoire pour les prochaines semaines.