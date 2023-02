FC Nantes : dans l'intimité de la famille de Jordan Veretout à Belligné

Jordan Veretout et son père Lionel sont extrêmement proches et s'appellent très régulièrement.

Il ne compte même plus le nombre d'allers-retours effectués entre Marseille et Belligné, à 57 kilomètres de Nantes, depuis l'installation de Jordan Veretout en Provence, en août dernier . Assis sur une chaise haute dans la cuisine, une tasse de café en main, Lionel savoure un moment de calme . A quelques heures du retour de son fils à la Beaujoire, ce mercredi soir, ce père de trois enfants, ancien salarié dans une imprimerie, raconte "sa fierté de voir le chemin parcouru" par le milieu de terrain devenu indispensable dans le système de son entraîneur, Igor Tudor. Et qui s'apprête à disputer "un match spécial, face au club qui l'a formé et où il a tout appris". Reportage au coeur d'une famille fan de Jordan plus que de foot.

"Un jour, je ferai un petit musée"

"Si on ne sait pas que Jordan est footballeur, ce n'est pas ici qu'on va le deviner", glisse le papa en fermant la baie-vitrée du salon qui donne sur un grand jardin. Dans le séjour, quelques photos des trois enfants et des petits-enfants sont encadrées alors qu'elles sont aimantées sur le frigo. Mais aucune référence au foot n'est présente. "Il n'y a pas que Jordan dans la famille", balaie son père. Il n'en demeure pas moins que toutes les pièces liées à la carrière du numéro 27 olympien sont soigneusement classées et rangées dans une grande armoire. "Un jour, je ferai un petit musée dans une pièce", rigole celui qui se décrit lui même comme un "papa poule".

Dès qu'ils le peuvent, encore plus depuis la naissance du troisième enfant de Jordan Veretout, Lionel et Sophie se rendent à Marseille. Ils ont même quitté leur emploi afin de travailler pour le deuxième enfant de la fratrie. "On s'appelle tout le temps, complète l'homme de 57 ans. Il me téléphone toujours avant les matches et toujours après. On fait un debrief (sic) tous les deux, il a besoin de parler après un match, comme beaucoup de joueurs. Il me demande : « comment tu m’as trouvé ? Est-ce que j’ai fait des erreurs ? » Puis, moi aussi j'ai besoin de lui parler."

Jordan Veretout a été formé à Nantes où il a joué jusqu'en 2015. © AFP - Eddy Le Maistre

Les matches de Jordan, une tradition familiale

Le grand écran dans le salon n'est jamais éteint lorsque l'Olympique de Marseille joue. "Rater un match de Jordan ? Jamais de la vie, martèle Lionel, supporter des Canaris. Même si on est invité, impossible qu'on ne le regarde pas. D'ailleurs, je pense que depuis qu'il a commencé en Ligue 2 à Nantes, j'ai dû en rater deux. C'était à l'époque où il jouait à Aston Villa, parce qu'on n'avait pas les bonnes chaînes."

Ce mercredi soir, une fois n'est pas coutume, la télévision ne fonctionnera pas. La voiture si. Pour emmener la famille à la Beaujoire. "C’est sympa car on connait beaucoup de monde et on risque de les croiser dans les couloirs", glisse le père qui assistera à la rencontre à jeun, comme d'habitude. "De toute façon, je sais que je ne peux pas manger avant un match, rigole-t-il. Ca ne passe pas. C’est ce qu’on appelle le stress."

La détente, ça sera au coup de sifflet final. Avec un peu de chance, Jordan et ses parents pourront même échanger quelques mots. "Mais ça ne sera pas plus d'un quart d'heure car il doit rentrer à Marseille avec l'équipe", déplore Lionel. Mais une séparation de courte durée car toute la famille doit se retrouver le lendemain au nouveau domicile de Jordan. En attendant que l'enfant de Belligné ne rentre au bercail. "C'est toujours au mois de juin, à la fin de la saison, explique le papa. Il essaie de revenir au moins une semaine pour faire le tour de toute la famille et voir les gens qui ne peuvent pas se déplacer." A la campagne, aux antipodes de sa nouvelle vie marseillaise.