FC Nantes : dans les coulisses de la gestion des internationaux pendant la trêve

Téléphone à la main, Tom Lahaye enchaîne les allers-retours au sein du bâtiment sportif du FC Nantes. Il peaufine le déplacement des Jaunes à Clermont-Ferrand, ce dimanche, pour la 5e journée de la Ligue 1, après en avoir terminé avec la gestion des internationaux partis aux confins de l'Europe et de l'Afrique avec leur sélection. Sur son ordinateur, Julien Le Pape vient lui d'entrer dans son logiciel toutes les données GPS et les temps de jeu de Mostafa Mohamed, Samuel Moutoussamy, Quentin Merlin ou encore Bastien Meupiyou que ses homologues lui ont envoyé. Avant, pendant et au retour de la coupure internationale, le Team manager et le préparateur physique sont en première ligne pour faciliter la vie de Pierre Aristouy. Et permettre à ces joueurs, cadres pour certains, de rester performants malgré les heures de vol à n'en plus finir et les rencontres enchaînées à un rythme effréné.

À la chasse aux informations

Il est le premier informé. Avant Pierre Aristouy, les agents et même les joueurs, les pré-convocations et les convocations tombent dans la boîte mails du Team Manager, Tom Lahaye. "À la suite de ça, je fais un tableau que je donne au coach, dévoile ce gaillard qui n'a pas encore dépassé la trentaine, mais qui a déjà les responsabilités d'un cadre en fin de carrière. Je commence vraiment à avoir toutes les infos une semaine avant la trêve internationale, comme le plan de vol pour le départ et la date de leur retour." En amont, les fédérations se sont déjà occupées de réserver billets d'avion et autres transports, mais l'homme arrivé au club il y a deux ans garde un œil sur tout. "Il a des journées à rallonge, il abat un boulot impressionnant", salue un habitué du club, presque admiratif.

Cette semaine encore, il a dû gérer et coordonner le retour tardif de Samuel Moutoussamy. "On savait que son vol en Afrique du Sud avait été annulé, ce qui l'avait obligé à en prendre un le lendemain, détaille le Nantais pur beurre. Mais on a quand même reçu un courrier de la fédération congolaise pour nous expliquer le pourquoi de ce retard." Tout est millimétré. "Si les joueurs ont un match le mardi soir, on peut espérer qu'ils soient à Nantes le lendemain dans la soirée, pour être en soins ou à l'entraînement à J+2", poursuit Tom Lahaye. Avant ça, et pendant que l'analyste vidéo, Robin Fresneau, visionne quelques rencontres des joueurs en sélection, Julien Le Pape récupère un maximum de données physiques pour les entrer dans le logiciel qu'il a développé, avec son frère et un ami, qu'il expérimentait déjà lorsqu'il était à la formation et qu'il a conservé à sa nomination.

Le "team manager" du FC Nantes, Tom Lahaye (à droite) lors de la finale de la Coupe de France, le 29 avril dernier. - Arnaud Duret - FC Nantes

"Donner un maximum d'informations au staff technique"

"Dans cette période-là, ce qui est important pour moi est le suivi du joueur, confirme celui qui avait déjà goûté au monde professionnel, en 2016, lorsque Michel Der Zakarian était sur le banc. Soit j'ai les informations directement via un des préparateurs physique de la sélection, soit j'ai les informations directement avec le joueur. C'est la première étape et ça me permet de connaître leur état de fatigue, notamment lié à tous leurs voyages, ou encore leur charge d'entraînement."

Au préparateur physique de s'adapter, au retour des internationaux, pour ménager ceux qui ont beaucoup joué comme Mostafa Mohamed, titulaire lors des deux matches de l'Égypte, et pour stimuler ceux qui ont moins été utilisés. "C'est du bon sens, lâche-t-il dans un sourire. Il y a des échanges avec les joueurs." Et des réunions entre membres de l'encadrement qui ont pour but de partager des connaissances efficaces. À cette occasion, le Team Manager transmet au secteur médical toutes les informations glanées qui concernent l'état du joueur, quand Julien Le Pape fait un retour à Pierre Aristouy à partir des multiples données analysées. "On est là pour donner un maximum d'informations au staff technique", résume le préparateur physique.

Et le successeur d'Antoine Kombouaré de confirmer : "Je sais exactement ce qu'ils ont fait". Avant d'émettre un bémol. "On ne peut pas tout maîtriser et ça reste un problème, déplore le Landais. On est très heureux d'avoir des joueurs internationaux, mais comme je leur disais ce matin : je préfère encore quand ils sont à la maison, car on les a avec nous et on peut travailler correctement." Le technicien de 43 ans sait de quoi il parle. Mostafa Mohamed est rentré très fatigué, Samuel Moutoussamy a atterri à Nantes mercredi soir avant de remonter dans un avion samedi pour prendre la direction du Puy-de-Dôme. Un calendrier à 1000 à l'heure pour les joueurs, autant que pour les encadrements.