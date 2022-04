FC Nantes : les Canaris à 2.000 à l'heure, de Jean-Claude Suaudeau à Antoine Kombouaré

Il deviendra, ce dimanche après-midi, le treizième club à atteindre la barre très symbolique des 2.000 matches dans l'élite du football français. Le FC Nantes et son immense histoire, de Jean-Claude Suaudeau, sur la pelouse du stade Marcel Saupin pour lancer l'aventure des Jaunes en première division un dimanche de 1963, à Antoine Kombouaré, dans le onze de départ face à Lyon à l'occasion de la 1.000e du club dans l'élite et sur le banc 32 ans plus tard. "Les supporters m’ont fait un petit rappel comme quoi ce sera notre 2.000e match dans l’élite contre Angers, souffle le Kanak. Mais vous m’apprenez que j’avais joué le 1.000e match." "Je pense que c'est un club qu'on a fait grandir", lâche modestement son aîné, Jean-Claude Suaudeau. Deux hommes qui aiment les chiffres ronds.

"Ce match, c'était essentiel en ce qui nous concerne"

Ce dimanche de 1963, les Jaunes mettent fin à plus de deux décennies d'attente. Vingt ans à tenter de prendre l'ascenseur pour se retrouver avec le gratin du football français. "Ce sera dur, bien sûr, avait assuré José Arribas à ses hommes, comme le relate Pierre Minier dans "1943-2003, Football Club de Nantes, le doyen de l'élite". Notre façon de jouer doit mieux s'accommoder du football tel qu'on le pratique parmi l'élite. Seul le bon football paye [...] En cette année de transition, nous devons certes songer avant tout à assurer notre maintien, mais, je le répète, sans faire la moindre concession aux expédients et à l'antijeu." Une philosophie que les Sadek Boukhalfa, Jacky Simon Rafaël Santos ou encore Bernard Blanchet et Philippe Gondet ont rapidement fait leur. "On a très vite pris conscience avec Monsieur Arribas que le collectif était important, se remémore Jean-Claude Suaudeau. Il ne connaissait que ce mot et il nous a pilonné avec ce mot et le vrai sens du mot collectif, on sait ce que c'est."

C'était une aventure merveilleuse. On voulait tous grandir, quoi. On était aussi ambitieux.

De cette première sortie devant quelque 12.000 spectateurs face à l'US Sedan-Torcy, on ne retiendra pas le score (2-2). Mais le point de départ d'un nouveau chapitre. "Ce match, c'était essentiel en ce qui nous concerne, assure le joueur qui arborait dans son dos le numéro 31, arrivé trois ans plus tôt en provenance de Cholet. Cela concernait toute une région, toute une ville et ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient en deuxième division que d'un coup, se retrouver en première avec des jeunes, c'est vrai qu'on était fiers. C'était une aventure merveilleuse. On ne connaissait pas du tout la première division, sauf qu'il y avait certains anciens comme Jean Guillot qui arrivait du Racing qui nous en parlaient. On voulait tous grandir, quoi. On était aussi ambitieux." Elle se matérialisera deux ans plus tard pour les Canaris avec un premier titre de champion de France en 1965. Le début de l'âge d'or des Jaunes.

Jean-Claude Suaudeau et Christian Gourcuff en discussion au stade de la Beaujoire © AFP - Jean-Sébastien Evrard

"Coco Suaudeau, c'est incomparable !"

Passé du terrain à "entraîneur-joueur" sur proposition de son mentor, au début de la décennie 1970, "un de mes moments préférés", avoue-t-il spontanément aujourd'hui, Jean-Claude Suaudeau participe à la formation d'une ribambelle de talents, de Seth Adonkor à Bruno Baronchelli en passant par Maxime Bossis, avant de prendre les clés de l'équipe première. Et de continuer à amasser les titres. "Fort de ce que j'avais appris avec José, je prônais le jeu collectif", dit sobrement l'homme de 83 ans qui sera présent, ce dimanche à la Beaujoire, aux côtés de Bernard Blanchet et Gilbert Le Chenadec pour donner le coup d'envoi fictif du derby, où il retrouvera un de ses anciens protégés, un certain Antoine Kombouaré.

Nous, on est des petits entraîneurs. Eux, ce sont des grands, ils nous ont tout appris. J’ai tellement de respect pour ces gens-là.

"Je le considère un peu comme mon père", avoue le Kanak qui change de ton au moment d'évoquer sa relation avec celui qu'il appelle affectueusement "Coco". "Quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a accueilli. Bien sûr que j'ai démarré avec la D3 avec Raynald Denoueix comme entraîneur, mais j'ai fait mes débuts avec les pros sous ses ordres. Il a remplacé mon papa qui était en Nouvelle-Calédonie." Les souvenirs sont également intacts dans l'esprit du retraité. "Il a un super caractère, déclare-t-il plein de tendresse. Il était félin, malgré son embonpoint quand il est arrivé. Il était félin quand il taclait et il était extraordinaire quand il jouait de la tête. Il avait deux points forts et il les a valorisés pour avoir ce tacle qui était remarquable. Il ne faisait pas mal mais il avait une envergure dans son tacle qui était superbe."

Sur la pelouse du stade Gerland à Lyon, le 14 mars 1990 pour le 1.000e match consécutif de la Maison jaune dans l'élite (0-0), Antoine Kombouaré va entrer dans la grande histoire du club octuple champion de France, ce dimanche. "Jamais je n’aurais imaginé, en arrivant de Nouvelle-Calédonie, être un jour entraîneur, encore plus à Nantes, glisse le technicien de 58 ans. Quand on voit les monstres qu’il y a eu ici, il ne faut surtout pas me comparer à eux. Nous, on est des petits entraîneurs. Eux, ce sont des grands, ils nous ont tout appris. J’ai tellement de respect pour ces gens-là, j’ai eu une chance fantastique. Coco Suaudeau, c'est incomparable." Un homme qui a et qui compte toujours pour Kombouaré. "C’est une relation que je n’ai eu avec aucun autre entraîneur, promet-il. Aller manger un petit morceau, parler des enfants, des petits-enfants, ça dépasse le cadre du foot." Mais c'est bien de là que tout est parti.