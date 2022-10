FC Nantes : de l'internat niçois à la Ligue 1, entre Guessand et Ganago, une histoire de potes

Un vent de fraicheur a envahi la vieille salle de presse de la Jonelière, vendredi dernier. À deux jours du déplacement sur la Côte d'Azur pour aller y affronter Nice, le service de presse du FC Nantes avait décidé d'envoyer Ignatius Ganago répondre aux questions des journalistes. Logique, il s'agit d'un ancien du Gym qui sort, en plus, d' une prestation aboutie sur le plan statistique face à Brest . Mais pendant près d'une demi-heure, il a surtout était question de son arrivée en France, à l'été 2017, la découverte d'une nouvelle culture, "la semoule par exemple, je ne connaissais pas du tout ! La première fois, je me suis dit mais comment ils font pour manger ça", rigole "Gana". Il a également été question de sa grande amitié avec Evann Guessand, qu'il a retrouvé ces dernières semaines sur les bords de l'Erdre. "On se suit partout", sourit d'ailleurs l'international camerounais. Reportage sur les traces de cette complicité "qui va rester même après leur carrière", d'après un de leurs anciens formateurs.

ⓘ Publicité

À lire aussi FC Nantes : un début de saison record pour les ventes de maillots

Parties de PlayStation et débats enflammés à la cantine

Il y a cinq ans, quand Ignatius Ganago débarque de son Cameroun natal, il est loin d'imaginer qu'il représentera peut-être son pays au Qatar, lors d'une Coupe du monde. Le jeune "Gana" doit d'abord se faire à une nouvelle vie, un accent complètement différent et à la concurrence exacerbée entre jeunes pousses. "Mais j’ai eu la chance de tomber sur un joueur camerounais, confie-t-il. Alvaro Ngamba m’a vraiment poussé et encouragé à ne rien lâcher". Deux autres adolescents vont jouer un grand rôle dans son adaptation et son intégration : Moustakim Assoumani et un certain Evann Guessand . "Tout de suite, on s’est bien entendu", poursuit l'ex-Lensois. Dès lors à l'internat, ce n'est plus un duo mais un trio. À la cantine, ça débat sur le niveau de Messi et Ronaldo. Dans la chambre, ça joue à la PlayStation. "Oh là là, lance le gardien istréen Henrique Tavares qui les a côtoyé en stage. On a vraiment fait énormément de parties de Fifa et d'UFC [un jeu de combat d'arts-martiaux, ndlr] dans cette chambre. J'avais beau m'améliorer à chaque fois que je venais, ils me battaient quand même. Evann il était très fort mais Mouss' n'était pas mal non plus."

"Quand Ganago est arrivé, il a apporté cette soif de réussir, de gagner, cet esprit de compétition, il a montré aux autres qu'il avait la dalle"

Sur les terrains d'entraînements, cette complicité va leur permettre de progresser. "Quand je les avais à Nice, Evann évoluait beaucoup à gauche en U17 et je l'ai un peu poussé à jouer plus dans l'axe et à développer ses qualités, se souvient Laurent Bonadéi, ancien entraîneur de la réserve aujourd'hui adjoint du sélectionneur d'Arabie Saoudite, Hervé Renard. Ils sont un peu réservés mais ils ont aussi du caractère, qui n'est pas mal placé. Il n'y a pas d'égo mal placé, ils ont le souci du collectif et bien souvent quand il y en a un qui marque l'autre est content pour son collègue. Du coup, ils étaient complémentaires quand on jouait à deux attaquants." S'ils n'ont pas joué très souvent ensemble, à peine plus d'une saison en Nationale 2 et en 2019/2020 avec les pros, sous les ordres de Patrick Vieira, Laurent Bonadéi a un souvenir intact de cette période. "Quand Ganago est arrivé, il a apporté cette soif de réussir, de gagner, cet esprit de compétition, il a montré aux autres qu'il avait la dalle, rappelle le formateur de Jean-Kevin Augustin et Rémy Descamps. Et les autres, dont Evann, ont élevé leur niveau d'investissement parce que Gana ne lâchait rien."

"Ils m'ont vraiment aidé à bien m'intégrer"

De ces années à espérer décrocher un premier contrat professionnel, le sésame pour beaucoup, le Camerounais veut retenir les heures passées aux côtés de ses "deux bons copains". "On était quasiment tout le temps ensemble pendant les deux années que j'ai passé au centre de formation, rembobine l'avant-centre de 23 ans. Avec Evann et Moustakim, c'était vraiment les meilleurs moments. On discutait et on parlait de tout, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, des Comores, etc. On se chambrait. On passait notre temps à ça, à jouer, à faire de la compétition. Quand on sortait, il me conseillait sur les magasins où je devais aller, ils m'ont vraiment aidé à bien m'intégrer." Et leurs chemins ont eu beau se séparer à un moment donné quand Assoumani s'est expatrié dans le Finistère et Ganago a rejoint le RC Lens , ils n'ont jamais cessé de s'écrire, de se donner des nouvelles, de s'encourager. Avant que deux d'entre eux ne se retrouvent, l'été dernier.

"Il y a de la complicité entre les deux même s'ils sont à un poste où il peut y avoir de la concurrence"

"Entre eux, c'était très fraternel, détaille Henrique Tavares. Leur amitié était très saine." Elle est tournée autour du football, leur passion devenue un métier. "Je ne suis pas étonné qu'il y ait de la complicité entre les deux même s'ils sont à un poste où il peut y avoir de la concurrence", complète Laurent Bonadéi, passé à l'OGC Nice entre 2015 et 2019. Pour les deux copains, il est maintenant l'heure de l'exprimer avec le FC Nantes afin qu'Evann Guessand, absent à Nice ce week-end en raison d'une clause dans son prêt qui l'empêche de jouer face au Gym, confirme son potentiel et qu'Ignatius Ganago justifie les six millions d'euros investis pour renforcer l'attaque des Canaris . Et de prouver que leur complicité en dehors des terrains peut faire des étincelles avec le maillot aux huit étoiles de champion de France.