FC Nantes - Dennis Appiah : "On a beaucoup plus à gagner qu’à perdre"

Le car qui conduisait directement les joueurs du FC Nantes de l'aéroport d'Athènes au Karaïskakis Stadium est arrivé la nuit tombée. Dans la foulée, l'entraîneur Antoine Kombouaré et son latéral droit, Dennis Appiah, se sont présentés dans l'auditorium du stade de l'Olympiakos, dernier adversaire des Canaris ce jeudi en phase de groupe de la Ligue Europa. Concentré, l'ancien joueur d'Anderlecht aux 20 capes européennes a fait part de sa détermination et de celle de ses équipiers, à quelques heures d'affronter les protégés de Michel. "Mais on ne s'attend pas à ce qu'ils baissent de pied", lâche-t-il. Entretien.

"Une énorme chance de poursuivre l'aventure"

Comment abordez-vous cette dernière rencontre de phase de groupe de Ligue Europa ?

On a une énorme chance de poursuive l’aventure en gagnant le match, il n’y a pas de calcul à faire. On se prépare pour faire ce qu’il faut pour continuer, si possible, l’aventure européenne en Ligue Europa.

Êtes-vous moins sous pression, sachant que vous êtes assurés d’être européens en février ?

On n’aura pas la situation qu’a connue Marseille, hier, mais un match on le joue pour le gagner. On est donc forcément dans cet état d’esprit. On a beaucoup plus à gagner qu’à perdre donc c’est plutôt sympa et on va tout faire pour faire un bon match et rester dans cette compétition.

Je sais que l’équipe est capable de gagner à l'extérieur, je sais qu’on n’est pas seulement une équipe bonne à domicile.

A quelle équipe de l’Olympiakos vous attendez-vous, sachant qu’elle est éliminée de toutes compétitions ?

Ils n’ont plus rien à jouer, c’est vrai, mais dans les matches européens il n’y pas d’amical. Je pense qu’ils vont mettre une équipe compétitive, ils n’ont pas encore gagné, qui plus est face à leur public, on s’attend donc à une rencontre compliquée et serrée. On ne s’attend pas à ce qu’ils baissent de pied.

Estimez-vous que l’enchaînement des rencontres pèse sur vous ?

C’est ce qu’on était venu chercher la saison passée en gagnant cette finale. J’avais eu la chance de connaitre de rythme il y a quelques années en enchainant tous les trois jours, ce n’est pas ce qui est le plus simple mais c’est ce qu’on aime et qu’on rêve d’avoir chaque année. On essaie de ne pas se plaindre et d’être le plus en forme possible sur les matches. Pour les compétiteurs qu’on est, on est heureux d’avoir deux ou trois matches par semaine et, personnellement, je suis content de participer à chaque fois à ces rencontres.

"On essaie de ne pas mourir quand on prend un but"

Gagner cette rencontre face à l’Olympiakos peut-il représenter un déclic avant votre déplacement à Reims ?

La meilleure façon de préparer le match de dimanche est de faire un match consistant et de ramener un bon résultat. Quand c’est le cas, on se repose mieux et on aborde mieux la rencontre qui arrive et c’est la meilleure manière de travailler pour le prochain match de dimanche, je mentirais en disant le contraire.

Le fait de ne pas avoir gagné à l’extérieur depuis le 3 avril, est-il quelque chose qui commence à peser ?

Nous aussi on attend cette victoire à l’extérieur, on travaille pour ça on aurait pu l’avoir la semaine dernière , on ne sait pas ce qu’il s’est passé mais on est passé à autre chose. Je sais que l’équipe en est capable, je sais qu’on n’est pas seulement une équipe bonne à domicile, on l’est également à l’extérieur mais il faut le montrer maintenant.

Êtes-vous surpris par votre capacité à rebondir dans les rencontres, ces dernières semaines ?

C’est un peu comme la saison passée, où des fois on était mené et on avait ce caractère pour faire bouger les choses. A chaque fois qu’on prend un but c’est difficile, mais on essaie de ne pas mourir à la suite de ce dernier, on veut se donner à fond jusqu’à la fin et on voit que si on ne subit pas les choses, qu’on pousse et qu’on est actif dans ce qu’on fait, on est souvent récompensé et c’est dans cet optique-là qu’il faut travailler pour aller chercher des résultats. Ils ne viennent pas tout seul, on ne nous les donne pas et il faut aller encore plus les chercher pour les obtenir.