FC Nantes - Dennis Appiah : "Si on continue comme ça, on va droit vers les problèmes"

Revenu de nulle part dimanche dernier à la Beaujoire, le FC Nantes est certes parvenu à limiter la casse en arrachant un match nul contre Ajaccio , mais l'octuple champion de France a encore laissé échapper des points en chemin. Après Clermont et Reims, les Canaris enchaînent une troisième rencontre sans victoire. "Avec quatre descentes, il faut se réveiller vite, tonne le défenseur Andrei Girotto. C’est bien de revenir au score, mais il faut faire bien mieux à la maison, il faut prendre des points, gagner." Car avec seulement deux succès depuis le début de la saison, la Maison jaune est dans une situation des plus inconfortables à l'heure de la trêve internationale, concède le latéral Dennis Appiah. Entretien.

"C’est trop peu, on en est conscient"

Quel bilan faites-vous de ce match nul face à l'AC Ajaccio ?

Un point c’est mieux que rien. On voulait en prendre trois, surtout à domicile, où il est important de gagner des matches mais on n’a pas été suffisamment bon pour espérer plus. On va dire que ce point est déjà intéressant.

Comment expliquez-vous cette prestation très moyenne ?

Je pense que l’on fait un bon premier quart d’heure. Nous avons des situations mais nous ne les concrétisons pas. On donne ainsi confiance à Ajaccio qui joue avec ses armes et qui a de l’allant. Ajaccio se crée des occasions, prend confiance et se dit qu’il y a des points à gagner. En seconde période, on prend deux contres qui nous tuent mais le point positif est que nous avons eu ce caractère pour essayer de revenir. On a réussi à le faire aujourd’hui, mais on n’y parviendra pas contre toutes les équipes. L’idée serait de ne pas prendre de but et de marquer avant dans le match.

Pourquoi cette équipe est-elle plus dans la réaction que dans l'action ?

Parce qu’on ne voulait pas partir sur une défaite. Même quand on perd, il faut travailler, faire le job. Ajaccio lève aussi un peu le pied quand il mène 2-0 et on a un gros public avec nous donc ne lâche pas pour lui. Mais il faut aborder les matches comme si on perdait 2-0.

Sur le plan comptable, il manque trop de points.

Vous n'avez pris que deux points en trois rencontres face à des concurrents directs. Comment analysez-vous cela ?

C’est trop peu, on en est conscient. Même avec ce point, on a la chance de gratter une place, d'être 15e et donc de ne pas être parmi les quatre relégables. Mais sur le plan comptable, il manque trop de points.

"On défend mal"

Que vous êtes-vous dit dans le vestiaire après ce match ?

Il faut que l’on prenne conscience que ce n’est pas suffisant et que si on continue comme ça on va droit vers les problèmes. On a la chance d’être 15e. Il faut maintenant qu'on se repose et qu'on se vide la tête afin de revenir en montrant autre chose pour prendre les points que nous n’avons pas pris lors des 15 premiers matches.

Pourquoi n'y arrivez-vous pas contre des équipes "de votre championnat "?

Je n’ai pas toutes les réponses mais sur nos temps forts, il faut tuer l’adversaire et ce n’est pas ce que l’on fait. Nos temps faibles durent également trop longtemps et on a du mal à les gérer. C’est compliqué parce que ça redonne confiance à l’adversaire, ça nous dessert et l’adversaire, quand il tire, il marque. Quant à nous, on défend mal. Il faut travailler fort en rentrant des vacances parce qu’on a autre chose à faire sur la deuxième partie de saison. On a un autre visage à montrer.

Considérez-vous que le FC Nantes est à sa place ?

Oui, on n’a pas pris de points et personne ne nous en a volés. On doit peut-être en mériter deux de plus à Nice mais sur les autres rencontres, cela aurait pu tourner différemment. On n’a pas mérité d’avoir beaucoup plus de points que les 13 que nous avons aujourd'hui.