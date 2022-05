FC Nantes : depuis le couvre-feu à l'aéroport, le casse-tête des matches à l'extérieur

Tout plane pour les Canaris, récents vainqueurs de leur quatrième Coupe de France et du Stade Rennais, ou presque. Depuis le 8 avril dernier et la mise en place d'un couvre-feu à partir de minuit à l'aéroport Nantes-Atlantique, le club doit se résoudre à faire atterrir l'Embraer 145 qui transporte le staff et les joueurs en déplacement, à Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire. Un casse-tête logistique que les Jaunes vont encore éprouver, dans la nuit de samedi à dimanche lors de leur retour de Lyon. Et qui va se multiplier la saison prochaine en raison de la qualification du FC Nantes en Ligue Europa.

Après Marseille, les joueurs étaient arrivés à la Jonelière à quatre heures

"C'est un handicap pour tout le monde sauf pour moi, glisse l'entraîneur des Jaune et Vert, Antoine Kombouaré, tout sourire. Je suis à 10 minutes de la maison donc si on pouvait atterrir tout le temps à Saint-Nazaire, je serai heureux. Eux feront la gueule mais c'est comme ça." La mine n'était effectivement pas très joyeuse, le 20 avril dernier. Retardée au Stade Vélodrome par les forces de l'ordre pour des raisons de sécurité, l'équipe n'était arrivée qu'aux alentours de quatre heures au centre d'entraînement où toutes les voitures étaient garées. Un désagrément avec lequel la Maison jaune va devoir composer de plus en plus.

Pas si simple non plus pour l'équipe logistique du club. Elle est désormais obligée d'anticiper tous les matches à l'extérieur qui se déroulent à 21 heures en contactant la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qui doit détacher un contrôleur aérien afin de faire se poser le biréacteur d'une cinquantaine de places. Le seul vol de nuit à Montoir-de-Bretagne. Ce qui, à l'heure actuelle, ne semble pas poser de problème à la DGAC. "Ponctuellement, des prestations peuvent tout à fait être mises en place", explique-t-on du côté de l'administration rattachée au ministère de la Transition écologique. "On est donc en discussion avec la DGAC pour sécuriser cette piste toute l'année", souffle-t-on au FC Nantes. Car les autres solutions s'appellent Rennes ou Angers, la piste de l'aérodrome d'Ancenis étant trop courte pour faire atterrir des Embraer 145.

Des discussions à venir avec la préfecture ?

La récente qualification en Europa Ligue des Jaunes va certainement inciter la direction à engager des discussions avec la préfecture des Pays de la Loire pour tenter de négocier des atterrissages tardifs très ponctuels. "C'est notre souhait", glisse un salarié. Mais cela risque de ne pas être du goût des habitants proches de la piste de Nantes-Atlantique. En attendant, l'équipe logistique s'adapte. "On n'a pas le choix", lâche-t-on en interne.

Un car d'une capacité plus grande que celui dans lequel circulent habituellement les joueurs est donc loué afin de permettre à tout le staff et au matériel de regagner le centre d'entraînement de la Jonelière depuis Saint-Nazaire. Un casse-tête qui risque d'handicaper la formation d'Antoine Kombouaré, la saison prochaine, qui jouera le jeudi en Coupe d'Europe, rentrera le vendredi, avant de possiblement reprendre l'avion le lendemain pour un autre déplacement. En championnat, cette fois.