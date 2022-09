FC Nantes : des "Activ" super actifs, ambitieux et récompensés par un nombre d'adhérents qui a explosé

Activ Nantes Supports est passé de 140 à 570 adhérents en une saison. "On est même surpris de cet engouement", confie le président de l'association. Ambitieux à l'image de ses nouveaux membres, les Activ animeront encore les tribunes, ce samedi contre Paris, et planchent déjà sur plusieurs projets.

Assis dans le salon, Adrien, Évald et Lucho, les "trois nouveaux mousquetaires" comme ils se surnomment en plaisantant refont le match face à Strasbourg. Dans la pièce d'à côté, le président enchaîne les coups de téléphone. La scène résume finalement assez bien ce que sont les Activ Nantes Supports. Moribonde trois ans plus tôt, elle a renait de ses cendres sous l'impulsion de l'hyperactif Thierry Tissot. Au point d'avoir plus que quadruplé son nombre d'adhérents qui frôle désormais les 600 membres, dont bon nombre seront présents ce samedi soir pour la réception du Paris Saint-Germain dans une Beaujoire à guichets fermés.

"Il y a deux effets, analyse le président de la structure. Il y a évidemment l'effet Coupe d'Europe et un second auquel on est assez sensible, ce sont des supporters qui ont fait le déplacement au Stade de France et qui ont ensuite voulu venir avec nous parce qu'ils ont été contents de l'organisation." Et qui aujourd'hui débordent d'imagination et de projets comme celui de créer un drapeau géant ou encore impulser un nouvel élan en tribune Erdre.

"À l'époque, les Activ', je n'en avais jamais entendu parlé"

Être Thierry Tissot, c'est vivre le FC Nantes, jour et nuit. C'est un métier à temps plein et une charge de travail insoupçonnable. Le président aux idées qui fusent plus vite que son ombre a impulsé une nouvelle dynamique à son arrivée avec l'organisation de déplacements, d'animations, etc. "A l'époque, je n'avais jamais entendu parlé d'Activ, confie Lucho. Je les ai connu au stade de France." Pour Adrien, 33 ans, c'est la même histoire : "J'ai trouvé une super ambiance et j'ai voulu intégrer l'association."

Au vu du premier déplacement, à Angers, je ne regrette absolument pas d'avoir adhéré à Activ.

Depuis, il passe des heures à discuter avec les supporters qu'il a rencontré, et qui pour certains sont devenus des amis. Evald alias Valdo, un Rémois récemment arrivé dans la région nantaise en fait partie : "Quand je me suis renseigné sur les différentes associations, je me suis rendu compte qu'Activ me correspondait vraiment, assure ce trentenaire qui a découvert la Beaujoire, contre Lyon, la saison passée. Et au vu du premier déplacement, à Angers, je ne regrette absolument pas." L'ambiance familiale n'est pas étrangère au boom des adhésions. Et des nouveaux venus. "On ne fait pas la course aux adhérents, promet pourtant le président de l'association. Mais il est vrai que nous sommes nous mêmes surpris de l'engouement et en même temps, on sait qu'il y a de grandes chances de prendre une claque l'an prochain car, si les résultats baissent, il y a du monde qui va partir."

Sur les 21.200 packs Europe vendus par le FC Nantes, 237 ont été réservés par des adhérents d'Activ Nantes Supports. - Activ Nantes Supports

La volonté d'ambiancer l'Erdre

Éparpillés un peu partout dans le stade, mais surtout en tribune Loire, certains membres planchent sur un nouveau projet qui viseraient à regrouper un maximum d'adhérents en Erdre, lors des rencontres, afin d'insuffler un vent de fraîcheur dans cette partie de la Beaujoire. "On veut s'impliquer dans la tribune, sans déranger personne, pour mettre un peu d'ambiance, développe Lucho. On avance à notre rythme mais on n'a pas envie de brusquer les gens." Entre nouveaux venus, et avec l'accord des plus expérimentés, ils se sont lancés dans la création d'un drapeau XXL, une première étape. "On veut juste être acteurs en aidant les joueurs, le FC Nantes et faire quelque chose de bien", témoigne Adrien, excité comme un gosse.

On a la chance d'avoir un groupe ultra super bien et qui tire tout le stade, on l'a vu au Stade de France.

Réputé "collectif", Thierry Tissot a sondé les autres associations pour avoir leur sentiment et jauger de la faisabilité de cette entreprise. Avant de dire à ses bénévoles de foncer. "Je pense qu'il y a une vraie crédibilité à faire quelque chose en Erdre et je pense que la BL a envie que l'Erdre réponde, estime-t-il. Après, il faut respecter les codes. Les gars de la BL sont là depuis 1999, font tous les déplacements et il faut gagner leur respect, ce qui est bien normal. On a la chance d'avoir un groupe ultra super bien et qui tire tout le stade, on l'a vu au Stade de France, et nous on veut simplement les aider." Une manière d'améliorer l'expérience tribune des supporters, un axe prioritaire de l'association. "En fait, on veut emmener les gens dans une histoire", poursuit le président d'Activ, en pleine préparation des 238 packs Europe réservés par les adhérents. Une aventure faite de partage, d'amitiés, et de déplacements qui, cette saison, se feront aux confins de l'Asie. Mais toujours avec ferveur.