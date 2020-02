FC Nantes : des Canaris amoindris en quête de rebond face à l'ogre parisien

Nantes, France

Les questions étaient nombreuses, ce lundi, trois jours après la désillusion dans le derby breton (3-2). Et si Christian Gourcuff avait délibérément choisi de ne pas répondre aux questions qui concernaient le Stade Rennais lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match au point d'y mettre un terme après sept minutes seulement, cette fois le technicien nantais s'est montré beaucoup plus loquace. Il ne s'est pas privé de tacler l'arbitrage en Ligue 1 et plus particulièrement lors du match face à son ancien club, avant d'évoquer les chances des Canaris face au leader du championnat, le Paris Saint-Germain.

Neymar, touché aux côtes, est forfait pour le déplacement à Nantes. Il n'est jamais venu à la Beaujoire depuis son arrivée en France, en 2017.

Digérer la défaite contre Rennes

72 heures après la fin du derby, Christian Gourcuff a toujours beaucoup de mal à digérer la manière dont les hommes en noir et l'assistance vidéo ont influé sur le cours de la rencontre. Et notamment sur l'égalisation de Benjamin Bourigeaud à la 90+6è minute du match. "Je voudrais revenir sur le positionnement de Niang, lance le coach des Jaunes et Verts sans que personne ne l'ait interrogé sur le sujet. Que des personnes affalées dans un fauteuil et regardent les images et disent qu'il ne fait pas action de jeu, il ne faut jamais avoir joué au foot pour dire cela."

Le successeur de Vahid Halilhodžić a également pointé du doigt la gestion du match Paris - Montpellier par le corps arbitral. Avant de se confier sur les chances nantaises face à la bande à Thomas Tuchel, invaincue depuis 19 matchs (17 victoires, 3 nuls). "Rencontrer le PSG c'est difficile, lâche l'entraineur de 64 ans. Ce sont des matches à part. Il faudra être très bon collectivement et individuellement [...] Dans le foot il y a deux situations : vous avez le ballon ou vous ne l'avez pas. Ça nous intéresse d'avoir le ballon mais on ne l'aura pas face à Paris, on le sait. Il faut donc s'organiser pour quand on ne l'aura pas. L'enjeu du match est là car on ne va pas renier nos principes de jeu. Je ne vais pas changer par rapport à l'adversaire."

Enfin gagner à domicile en 2020

Pour parvenir à faire tomber une seconde fois d'affilée le club de la capitale, ce qui n'est plus arrivé depuis 25 ans, les Jaunes et Verts ne pourront pas s'appuyer sur une partie de l'effectif, toujours à l'infirmerie. Après Nicolas Pallois, Fabio, Marcus Coco, Kalifa Coulibaly ou encore Anthony Limbombe, Dennis Appiah (contracture) a lui aussi été obligé de déclarer forfait. Tout comme le gardien Alban Lafont, victime d'une déchirure musculaire à une cuisse lors de l'entraînement de dimanche à la Jonelière et qui pourrait lui faire rater plusieurs rencontres, dont celle face à Dijon, ce samedi.

Ça nous a tous réveillé un peu. On a été touchés. On a déconné, entre guillemets à la fin du match. C'est donc à nous de réagir.

Le portier prêté deux ans avec option d'achat par la Fiorentina ressent un "groupe est motivé" avant l'accueil du Paris SG dans un stade quasiment plein mais qui ne devrait pas afficher guichets fermés, contrairement à la saison passée. "Ça nous a tous réveillé un peu. On a été touchés. On a déconné, entre guillemets à la fin du match. C'est donc à nous de réagir." Alban Lafont, qui devrait céder sa place à Alexandre Olliero croit dur comme fer en un exploit des siens, ce mardi soir. Et pour glaner un précieux premier succès de l'année à domicile, les coéquipiers d'Abdoulaye Touré seraient bien inspirés de visionner les images du succès acquis la saison passée. Histoire de s'en inspirer et d'imiter Dijon, Rennes et Reims, les trois seules équipes à avoir battu l'octuple champion de France, cette saison.