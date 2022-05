FC Nantes : des Canaris fatigués s'inclinent face à Lyon (3-2)

C'était le troisième match en une semaine, et même s'il y avait six changements entre l'équipe victorieuse à Rennes et l'équipe de ce samedi soir, ça s'est ressenti. Dominé aux points quasiment de bout en bout, le FC Nantes s'est incliné (3-2) face à Lyon. Les trente premières minutes ont notamment été très compliquées pour les Canaris. Ils ont beaucoup couru, à l'image de Quentin Merlin, aligné au milieu, poste qu'il apprend, et qui a essentiellement cavalé dans le vide. Malgré tout, les Nantais ont résisté, et auraient pu rentrer au vestiaire avec leur cage inviolée sans une incompréhension entre Lafont et sa défense, dont Dembélé a profité (1-0, 9e). Simon (20e) et Blas (40e) ont tâché de réagir, mais ils se sont heurtés à la vaillante arrière-garde lyonnaise.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix