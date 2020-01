FC Nantes : des Canaris poussifs filent en seizième de finale de la Coupe de France

Dans un match peu plaisant à regarder et disputé sur une pelouse catastrophique, le FC Nantes a évité le piège tendu par les amateurs de l'Aviron Bayonnais (2-0), ce samedi après-midi et file en seizième de finale de la Coupe de France.

Bayonne, France

Devant quelque 10.000 personnes, les joueurs du FC Nantes ont assuré l'essentiel en se qualifiant (2-0) pour les seizièmes de finale de la Coupe de France au dépend des joueurs de National 3 de l'Aviron Bayonnais. L'international malien, Kalifa Coulibaly, a ouvert la marque juste avant le premier quart d'heure de jeu d'un plat du pied dans la surface de réparation (1-0 à la 14è).

Et il a fallu attendre la fin de ce match très poussif et joué sur une pelouse en très mauvais état pour voir les Canaris sceller le sort de cette rencontre. Mehdi Abeid, déjà buteur en coupe de la Ligue a récidivé, ce samedi soir en remportant son duel face au portier basque, Jean-Christophe Bouet. Pour connaitre leur prochain adversaire, les Jaunes et Verts doivent maintenant patienter jusqu'à lundi, date à laquelle sera effectué le tirage au sort.