FC Nantes : des Canaris plaisants dans le jeu n'arrivent pas à enchainer face à Metz

Les Canaris n'avaient joué qu'une seule rencontre débutant à 13 heures jusqu'à ce dimanche. C'était la saison passée face à Lyon et si les Jaune et Vert étaient sortis victorieux de leur déplacement. Mais leur dynamique de l'époque était toute autre. Toujours à la recherche de son match référence, le FC Nantes n'a cette fois pas réussi à faire plier les Messins (1-1). La faute à un manque de réalisme qui est venu ternir la proposition de jeu des joueurs de Christian Gourcuff.

Randal Kolo Muani confirme l'étendue de son talent

A l'heure de la sieste et alors que l'ambiance faisait encore une fois défaut, le club octuple champion de France a réussi à emballer cette rencontre, dans l'espoir d'enchainer avec un second succès consécutif en Ligue 1, ce qui aurait été une première depuis 11 mois. "On a fait 30 premières minutes de grande qualité, analyse Sébastien Corchia. On a mis du rythme et on a joué dans leur camp."

A force d'insister et de faire reculer le bloc messin, les Jaune et Vert ont été récompensés. Auteur d'un déboulé dans son couloir droit et en bout de course, l'ancien Lillois s'est arraché pour centrer vers Randal Kolo Muani, qui moins d'une semaine après son premier but avec les Bleuets a récidivé d'une frappe puissante (1-0 à la 30è).

Ludovic Blas est passé proche du but de l'année

Longtemps apathiques et sans aucune intention dans le jeu, les Grenats sont passés tout proche d'encaisser un des buts de l'année après un festival de sombreros de Ludovic Blas dans la surface de réparation stoppé in extremis par Alexandre Oukidja(1-0 à la 34è). Avant de se réveiller dans les ultimes instants du premier acte et de se voir accorder un penalty désespéré et converti par Aaron Leya Iseka (1-1 à la 45è).

Sur l'ensemble du match on leur a laissé des miettes.

"Le gros regret c'est qu'on se relâche cinq minutes et qu'on concède ce penalty venu de nulle part, déplore l'entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff. C'est le gros regret parce-que sur l'ensemble du match on leur a laissé des miettes." Si les coéquipiers d'Alban Lafont ont insisté dans le second acte et multiplié les phases de possessions puis les occasions par l'intermédiaire de Kader Bamba, Abdoulaye Touré, Marcus Coco ou encore Mehdi Abeid. Sans succès.

L'absence des supporters a pesé

"Si supporters avaient été là, ils nous auraient vraiment aidé, confie un Sébastien Corchia très actif pour sa deuxième titularisation. Mais au final, on n'arrive pas à prendre les trois points et ce qui peut-être un peu frustrant étant donné ce qu'on a montré." Face à Lens, dans trois jours, puis contre Marseille, les Nantais ne bénéficieront pas non plus du soutien du public.

Mais s'ils se montrent aussi constants et entreprenants que face à Metz, ce dimanche, les Canaris pourront espérer renouer avec la victoire. A condition de savoir "finir les actions", dixit Christian Gourcuff. Un problème qui se répète et qui ne trouve pour le moment pas de solution.