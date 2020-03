FC Nantes : des Canaris très inquiétants lâchent encore une fois le derby des Pays de la Loire

En grande difficulté face à Angers SCO, le FC Nantes s'incline très logiquement (2-0), ce samedi au stade Raymond Kopa et rate encore une fois l'opportunité de remonter dans le top 10. Trop limités techniquement et sans aucune inspiration, les Jaunes et Verts enregistrent une 13è défaite en Ligue 1.

C’est peut-être le pire seconde mi-temps de la saison que viennent de livrer les Canaris. Malgré le soutien de plusieurs centaines de supporters présents au stade Raymond Kopa, ce samedi soir, le FC Nantes est passé à côté de son sujet et dans les grandes largeurs. Sans solution et incapables d’enchaîner trois passes les Jaunes et Verts s’inclinent pour la troisième fois d’affilée face à Angers SCO, une première dans leur histoire.

Un début de deuxième mi-temps catastrophique

Jamais vraiment inquiétée pendant la majeure partie de la première période, la maison Jaune a commencé à montrer des signaux inquiétants juste avant la pause. Mais Alban Lafont permettait aux siens de regagner les vestiaires avec un score de parité grâce à une belle intervention consécutive à une perte de balle dangereuse de Dennis Appiah. Il a fallu attendre le début du second acte pour que les insuffisances nantaises apparaissent au grand jour.

En l’espace de cinq minutes, le FC Nantes a plongé. Il a d’abord mis un genou à terre suite à cette frappe croisée d’Antonin Bobichon au ras du poteau d’Alban Lafont (1-0 à la 48è) avant de s’incliner à nouveau sur une tête déviée de Romain Thomas (2-0 à la 53è). "Il faut que l’on soit plus solide, plus concentré, plus rigoureux, a lâché après-coup le capitaine Abdoulaye Touré. Il faut rester soudé mais il y a un peu d’énervement après ce match."

"Cette fin de saison nous semble longue"

Le visage fermé, Christian Gourcuff a fustigé le jeu arrêté de son équipe, le manque de générosité, d’engagement et les nombreuses pertes de balles de ses joueurs. Dans ce 42è derby des Pays de la Loire, les latéraux ont été en grandes difficultés, les milieux ont eu énormément de déchet, à l’image d’Abdoulaye Touré qui a perdu 25 ballons au cours de la rencontre.

"Ce premier but vient plomber notre confiance", a regretté Christian Gourcuff en conférence de presse. "Et la tête c’est le plus important, a ajouté le capitaine des Canaris. Quand en haut ça va, tout va". Sauf que pour le moment, c’est loin d’être le cas. "Ca fait un moment que cette saison nous semble longue, confiait Abdoulaye Touré. Nos prestations ne sont pas bonnes." "Il faut se parler et relever la tête sur les prochains matchs", conclut un Imran Louza. Car derrière, les équipes se rapprochent et le 15è n'est désormais plus qu'à trois points du FC Nantes.