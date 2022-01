FC Nantes : des coûts d'organisation très importants malgré un stade de la Beaujoire presque vide

Ils devaient être entre 25.000 et 30.000 à débouler à la Beaujoire, ce dimanche après-midi, garnir les tribunes et donner de la voix afin de pousser le FC Nantes à arracher sa première victoire face à l'AS Monaco dans son antre depuis novembre 2017 et une frappe tendue de Lucas Lima en fin de rencontre. Ils ne seront finalement que 5.000 après que le gouvernement a décidé du retour des jauges dans les enceintes sportives. Pourtant, le nombre de personnels mobilisé restera le même. La double peine pour les Canaris qui s'attendent à faire face à de grosses pertes financières.

Des abonnés invités mais qui pourraient déserter

Inutile de dire que le retour d'une Beaujoire remplie à 14% de sa capacité fait grincer des dents. En témoigne la banderole "Jauge à 5.000 : ce sera sans nous" déployée par les supporters de la Brigade Loire, à l'occasion du 16e de finale de la Coupe de France face à l'AS Vitré. Les autres associations ont elle décidé de laisser le choix à leurs abonnés, autorisés par le FC Nantes à assister à la première de l'entraîneur belge, Philippe Clément. "On a décidé de garder les quatre tribunes ouvertes : présidentielle, Océane haut et bas, Erdre et Loire, détaille Olivier Feneteau, directeur sûreté et sécurité du club. Cela implique qu'on mobilise le même nombre de stadiers que si on était 8.000 ou 10.000 dans le stade."

Ce n'est vraiment pas une très bonne affaire financière et, de toute façon, je pense qu'on aura des pertes financières.

Entre les agents d'accueil, de sécurité et les hôtesses présentes en salons VIP, le club octuple champion de France va mobiliser environ 250 personnes. "Le problème d'un match de football professionnel est qu'on a besoin d'un minimum de personnels pour l'organiser et le fait d'être réduit à une jauge aussi faible ne permet pas de compenser les coûts d'organisation", justifie le "monsieur" sécurité du FC Nantes. Cela devrait néanmoins permettre de ne pas assister aux mêmes scènes qu'à Lens, en début de semaine, où tous les supporters avaient été massés dans une même tribune, en dépit du respect des gestes barrières. "Il n'y a vraiment pas le risque de revoir un tel épisode, les quatre tribunes étant ouvertes", assure Olivier Feneteau.

Des règles draconiennes pour la nourriture et les boissons

Si le nouveau protocole mis en place par la Ligue de Football Professionnel, qualifié de "connerie" et "d'aberration" par Antoine Kombouaré, permet désormais de ne plus compter les personnes qui travaillent - stadiers, journalistes, staffs des équipes, etc. - dans la jauge, la règle pour la restauration n'a pas évolué. Les buvettes et points seront ainsi fermées à la Beaujoire et il sera, en plus, interdit d'arriver à la Beaujoire avec sa propre nourriture et/ou boisson sous peine d'assister aux mêmes scènes que lors du match entre Vannes et le Paris Saint-Germain où des spectateurs avaient été contraints de tout jeter au moment d'entrée dans l'enceinte.

"Ce n'est vraiment pas une très bonne affaire financière et, de toute façon, je pense qu'on aura des pertes financières", admet logiquement le responsable sûreté et sécurité des Jaunes. Dans l'attente de possibles indemnités déjà accordées par les pouvoirs publics comme ça avait déjà été le cas en 2020 et l'an passé avec plus de 200 millions d'euros versés aux clubs au titre d'une compensation des pertes de billetterie, le FC Nantes va encore devoir composer avec des entrées financières aux abonnées absentes. Au moins jusqu'au 23 janvier prochain.