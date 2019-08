FC Nantes : ne pas trébucher d'entrée face à des Dogues affamés !

Lille, France

Le coup d'envoi de la rencontre entre Monaco et Lyon, ce vendredi soir, actant la reprise officielle de la Ligue 1 a du en soulager plus d'un au FC Nantes. Après un été chaotique ponctué par le cession avortée du club, le départ fracassant de Vahid Halilhodžić et l'arrivée à la hâte de Christian Gourcuff, les Canaris ont l'occasion de mettre les points sur les i, ce dimanche après-midi face au LOSC.

Des Dogues devenus ogres en l'espace d'une saison

Sur le papier, les supporters nantais ont de quoi avoir peur. En une saison, le "Lille version Christophe Galtier" est devenu une machine à gagner. Un rouleau compresseur qui a perdu son meilleur buteur Nicolas Pépé, parti à Arsenal, et son maitre à jouer Thiago Mendes, vendu à Lyon, mais qui s'est également renforcé avec le recrutement de dix joueurs. Deuxièmes de Ligue 1, avec la meilleure défense et un budget quasiment deux fois plus important que celui de la Maison jaune (120 millions d'euros contre 70), les Nordistes arrivent avec des certitudes, contrairement aux Nantais.

Ils ont gardé la même philosophie de jeu, ça va être très compliqué", explique Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain du FC Nantes.

En attendant la prise de fonction de Christian Gourcuff, ce lundi, c'est Patrick Collot qui assurera l'intérim sur le banc, ce dimanche. Et qui reconduira donc le 4-3-3 si cher à Vahid Halilhodžić, en fin de saison dernière. Un adjoint plus qu'un "entraîneur numéro un", il y a mieux pour débuter une saison avec sérénité. "C'était un peu déstabilisant" de voir se profiler le match face à Lille sans coach principal, reconnait d'ailleurs le milieu de terrain Samuel Moutoussamy. "Après, ça fait partie du football, tempère le numéro 18. On est préparés à rester professionnels."

"Nous sommes prêts pour faire une bonne saison"

Sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, les coéquipiers de Valentin Rongier dont on ne sait s'il sera encore avec les Jaunes et Verts à l'issue du mercato, devront faire fi des à côtés et s'appuyer sur les acquis de la saison dernière. "On a fait une bonne préparation sur le travail athlétique, le groupe a très bien travaillé, analyse Patrick Collot. Après, sur les automatismes, les schémas de jeu on n'a pas pu travailler comme on le voulait car on avait pas toujours les joueurs à disposition et certains sont arrivés en cours de route. Mais on est pas les seuls dans cette situation, pour les autres clubs c'est pareil."

Plutôt vague lorsqu'il s'agit de trouver des défauts à ses adversaires, Samuel Moutoussamy connait en revanche la recette pour faire flancher le dauphin du Paris-Saint-Germain. "Si on se concentre et si on joue rapidement, on va réussir à les déstabiliser et à marquer", détaille celui qui a pour ambition de terminer dans la première partie de tableau en mai prochain. "On commence la saison face à une grande équipe mais je pense que nous sommes prêts pour faire un bon début de saison", ajoute de son côté le milieu de terrain Andrei Girotto. Si il y a une certitude, ce dimanche, c'est la présence de Christian Gourcuff sur le banc, au côté de Patrick Collot. Et le Breton de 64 ans scrutera attentivement ce duel avant de prendre les choses en main.