FC Nantes : des jeunes ramasseurs de balles tutoient leur "rêve" sur la pelouse de la Beaujoire

Dans les entrailles de la Beaujoire, une dizaine de jeunes se rassemblent un peu plus de deux heures avant le match contre Fribourg . La pièce qui leur sert de vestiaire, sous la tribune présidentielle, est exiguë. Juste la place pour se changer, recevoir quelques consignes avant de filer sur la pelouse où ils officieront comme ramasseurs de balles. "Ca fait plaisir de voir un pro à deux mètres de soi", souffle Wilfried, 13 ans et membre de l'équipe U15 du FC Nantes. "Ca me donne vraiment envie de fouler la pelouse de la Beaujoire." Ce dimanche face au Stade Brestois, ce sera au tour des jeunes du club de l'Élan des Sorinières de pénétrer dans l'antre des Jaunes et de rêver les yeux grands ouverts. Reportage.

Un peu de stress et beaucoup de souvenirs

Les jeunes le surnomment affectueusement "Jean-Mi", une institution. Installé à ce poste de responsable des ramasseurs de balles par Jean-Claude Suaudeau en 1988, Jean-Michel Tiercelin commence par marquer au Velléda sur son tableau blanc la position que chacun des dix adolescents va devoir tenir pendant la rencontre. Avant de lister les règles à suivre. Et les interdits à respecter. "Jamais deux ballons sur le terrain, énumère l'homme qui compte plus de 800 matches à son actif. On ne pénètre pas dans l'aire de jeu et à la fin du match, interdiction formelle de demander un maillot aux joueurs, ça c'est clair." Alors que les tribunes commencent à se remplir, les jeunes se positionnent les uns à côté des autres à la descente des bus des deux équipes et filent, quelques minutes plus tard, sur la pelouse pour l'échauffement de leurs aînés.

"Aujourd'hui je retrouve des dirigeants de club ou des accompagnateurs qui étaient ramasseurs de balles il y a 25 ans de ça."

"Il y a un peu de stress", concède Gareth, qui honore son deuxième match en tant que ramasseur de balles après celui face à l'Olympiakos . "Au fil du match, on prend nos repères, on s'habitue et il y a moins la peur de mal faire qu'au début du match. Surtout quand il pleut, si tu te loupes au moment d'attraper un ballon, tout le monde le voit." Il n'y aura aucun faux pas. Comme très souvent. Dès qu'un ballon sort, un autre fuse dans les mains de Merlin, Corchia ou d'un de leurs coéquipiers sur le terrain. "Moi, j'étais derrière la cage, raconte Wilfried, latéral droit avec les U15 du FC Nantes. Lafont et le gardien allemand nous ont fait quelques regards quand on leur donnait le ballon, c'était sympa."

Un joueur de l'équipe U15 du FC Nantes officie en tant que ramasseur de balles pendant la rencontre face à Fribourg, à La Beaujoire. © Radio France - Jérôme Fouquet

"C'est incroyable, j'ai les yeux qui brillent"

"Être sur le terrain, voir d'aussi près les joueurs du FC Nantes, franchement ça fait rêver", lâche Sékou, malgré la déception de la sévère défaite des Canaris. "Et avec les conseil de Jean-Mi', tout s'est bien passé", ajoute Gareth. Vêtu du survêtement du club, l'homme a toujours un mot pour ses jeunes ramasseurs de balle qu'il voit défiler par dizaines, chaque saison. Et qu'il recroise parfois plusieurs années plus tard. "Aujourd'hui je retrouve des dirigeants de club ou des accompagnateurs qui étaient ramasseurs de balles il y a 25 ans de ça, confie-t-il un brin ému. J'ai vu plein de gamins aussi qui sont devenus pro, plein, les Rongier, Veretout, Toulalan. Je me souviens surtout de ceux qui ont été formés à Nantes." Dans le vestiaire des ramasseurs qui s'anime à nouveau après le match, les adolescents échangent sur ces 90 minutes de rêve, pour eux. De cauchemar pour leurs aînés sur la pelouse.

Ce sont des moments qui vont rester, il ne faut jamais les oublier.

Placé derrière la cage nantaise en première mi-temps, Wilfried a profité du moment autant que possible. "J'étais dos à la tribune Loire, c'était incroyable, glisse celui qui avait déjà été ramasseur contre Saint-Etienne, la saison passée. J'ai eu des frissons quand ils ont sorti le tifo [...] Quand tu es petit, tu rêves d'approcher la Beaujoire et encore plus d'être sur le terrain et quand ça arrive, c'est incroyable. J'ai les yeux qui brillent. Ce sont des moments qui vont rester, il ne faut jamais les oublier."

Des souvenirs pour les enfants et des anecdotes à la pelle pour Jean-Michel Tiercelin, qui a commencé à s'occuper des ramasseurs de balles quand Didier Deschamps et Antoine Kombouaré portaient ensemble le maillot jaune et vert. "C'était formidable comme période, rembobine-t-il avec un peu de nostalgie. Il y avait un esprit de famille dans le club qui est différent de celui qui est aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est le monde professionnel qui a évolué." À la différence de Jean-Michel qui continue, années après années, à accompagner ses jeunes, toujours avec la même passion.