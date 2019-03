FC Nantes : "Des petits détails" à régler pour réaliser une fin de saison intéressante

Nantes, France

Pour Guigamp, la réception de Nantes ressemble à s'y tromper à une énième (dernière?) chance pour sortir de la zone rouge. Pour les Canaris, ce déplacement est l'occasion d’enchaîner une seconde victoire d'affilée en championnat, une première depuis le début de l'année. Pour y parvenir, les Canaris ont énormément travaillé la tactique ces derniers jours à la Jonelière pour "régler quelques détails" qui font toute la différence selon l’entraîneur, Vahid Halilhodžić.

L'exigence de l’entraîneur nantais

Les coéquipiers de Diego Carlos s'attendent à un match compliqué en Bretagne, face à une équipe qui joue sa survie en Ligue 1 à chaque journée "et qui ne lâche rien", pour reprendre les termes employés par Valentin Eysseric. "Ils ont gagné leur dernier match [contre Angers] à la dernière minute [1-0, but à la 90+1è de Lucas Deaux]." Pour éviter de trébucher une nouvelle fois en championnat, l’entraîneur des Canaris a donc beaucoup travaillé avec ses joueurs sur l'aspect tactique.

L’attaquant du @FCNantes Majeed Waris devrait être absent pour le déplacement à @EAGuingamp, à cause d'une blessure. #EAGFCN — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 1, 2019

Une fois encore, l'ancien entraîneur du PSG a donc donné de la voix pendant les séances. Il avoue même les avoir engueulé certains de ses hommes. "Tout se joue sur des détails et on a beaucoup de détails à régler. Avant de tirer, par exemple, il ne faut pas que les attaquants se précipitent. Ils doivent prendre un inspiration et ensuite tirer."

L’entraîneur arrivé en cours de saison sur les bords de la Loire a également travaillé avec les recrues pour qu'elles gagnent en automatismes. Il a également évoqué l'importance du pressing, ce dimanche, face à la lanterne rouge de Ligue 1 et a travaillé avec Andréi Girotto pour qu'il commette moins de fautes "naïves".

Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du @FCNantes : "avant chaque match, j'appelle les joueurs individuellement et je leur explique le plan de jeu, comment l'équipe va jouer." #EAGFCN — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 1, 2019

Des Canaris"capables de faire quelques chose, d'ici la fin de la saison"

Après un mois et demi très difficile, les Nantais sortent petit à petit la tête de l'eau. "Il faut continuer de se battre et de travailler, confie Vahid Halilhodžić. J'ai parlé aux joueurs des deux challenges en coupe de France et en championnat pour terminer la saison en beauté. On est capable de faire quelque chose, à condition d’enchaîner."

Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du @FCNantes sur le tirage de coupe de France : "D'abord il faut se qualifier (contre l'AS Vitré), après tenter un exploit. C'est difficile mais c'est faisable, nous ne viendrons pas à Paris en touriste. C'est le pire tirage qui peut arriver." — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 1, 2019

Le milieu de terrain, Valentin Eysseric est du même avis. "J'aimerais que les mecs soient plus ambitieux parce-qu'il y a quelques chose à faire" si ce n'est cette saison, au moins dans le futur". Le joueur prêté par la Fiorentina, en Italie, s'est réjouit de la qualité de l'effectif et des jeunes du club à qui il donne régulièrement des conseils. L'ancien stéphanois et monégasque qui "a regardé tous les matches de Nantes cette saison" est même persuadé que le club aurait pu viser plus haut et qu'il peut raisonnablement espérer terminer dans les six ou sept premières places en fin de saison.

Il y a d'autres choses à jouer que le maintien avec cette équipe là, Valentin Eysseric, le milieu de terrain du FC Nantes.

Dimanche, les Canaris ne pourront pas compter sur Majeed Waris, blessé et qui ne s'est pas entraîné cette semaine. "C'est un match très difficile, prévient Andréi Girotto. Ils doivent gagner et nous aussi pour remonter au classement." "On a quelques jokers mais il faudra faire attention", avertit pour sa part le joueur prêté par la Fiorentina. Valentin Eysseric le sait, Guingamp est sur une bonne dynamique avec quatre points pris en deux matches, soit plus que sur leurs sept derniers matches. Aux Nantais de stopper cette série, ce dimanche, au stade Municipal de Roudourou.

La rencontre de la 26è journée de Ligue 1 entre l'EA Guingamp et le FC Nantes est à suivre en direct et en intégralité, ce dimanche, sur France Bleu Loire Océan. Avant-match à 14h30 et coup d'envoi du match à 15 heures.