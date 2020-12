FC Nantes : des rassemblements lors de chaque match à domicile pour protester contre la direction du club

Jour après jour, semaine après semaine, le FC Nantes s'enfonce dans une situation dont on voit de plus en plus mal comment il pourrait s'extirper. Défaits pour la troisième fois en quatre matchs, ce mercredi soir contre l'avant-dernier de la Ligue 1, les Canaris doivent en plus composer avec un climat tendu en interne et un président soupçonné de "fraude fiscale aggravée". Et ce jeudi, s'en est beaucoup trop pour les supporters désespérés de voir leur club de cœur naviguer à vue depuis plus d'une décennie.

Des manifestations lors de chaque match à domicile

Une poignée de jours après un premier appel à se rassembler à proximité de la Beaujoire auquel plus de 300 fidèles avaient répondu présent, dimanche 13 décembre en marge de la réception de Dijon, les supporters ne comptent pas relâcher la pression sur la direction du club octuple champion de France. Dès dimanche prochain, la Brigade Loire, principal groupe de supporters, donne rendez-vous aux mécontents à l'arrêt tramway Beaujoire, deux heures avant le coup d'envoi du derby des Pays de la Loire.

"Ce rassemblement sera pacifique et statique dans le respect des règles sanitaires et la Brigade Loire veillera au respect de ces consignes", écrit dans un communiqué le groupe d'ultras des Jaune et Vert. Mais il risque d'être bruyant, une manière de rappeler au milieu de terrain Mehdi Abeid - "pas au courant" de la précédente manifestation - et à l'entraîneur Patrick Collot qui n'avait pas eu l'impression que le contexte était "tendu" avant la rencontre face à Dijon, que la colère des aficionados du FC Nantes est bien présente.

"Nous invitons l'ensemble des supporters et associations présentes à profiter de ce rassemblement pour échanger sur la situation sur FC Nantes et évoquer son avenir", explique le groupe aux plus de 5.000 sympathisants. Tout en précisant que ces manifestations allaient se répéter lors de chaque match à domicile tant que les ultras les "jugeront nécessaires".