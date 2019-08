FC Nantes : des recrues, encore des recrues, toujours des recrues !

Nantes, France

Les discours étaient lisses, sans surprises, mais sans accrocs. Tour à tour, Bridge Ndilu, Mehdi Abeid et Denis Petric ont été officiellement présentés, ce lundi après-midi à la Jonelière. Les trois dernières recrues estivales des Canaris ont loué l'importance du FC Nantes dans le paysage footballistique français. "C'est un club qui a des valeurs, réputé et qui est très stable", a lancé le milieu de terrain algérien, récemment vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, la cellule de recrutement continuaient à prospecter et un neuvième joueur était en train de passer sa visite médicale d'embauche.

L'absence de mercato ne freine pas les ardeurs des dirigeants nantais

La liste commence à être longue dans le sens des arrivées. Huit joueurs ont déjà posé leurs valises sur les bords de l'Erdre depuis l'ouverture du mercato. Chacun avec des ambitions personnelles et des attentes bien différentes. L'international français U19 Bridge Ndilu a choisi la Loire-Atlantique pour "progresser et grandir". "J'ai toujours voulu faire ma progression en France, détaille l'ancien attaquant du Stade lavallois. Je n'ai pas choisi la Juventus Turin [l'an dernier], parce que le projet sportif, ce n'était pas ça." D'autres, à l'image de Mehdi Abeid veulent s'imposer dans l'équipe titulaire. Et puis il y a Denis Petric, 31 ans, venu "apporter toute [s]on expérience, [son] vécu dans les autres clubs car Alban Lafont et Alexandre Olliero sont un peu plus jeunes" que lui.

Le FC Nantes continue de recruter large et à tous les postes. Et les prévisions de Franck Kita, le directeur général délégué du club pourraient devenir caduques très rapidement. "Il n’y aura pas dix recrues. Si nous voulons laisser de l’espace à nos jeunes, il ne faut pas un groupe de 25 joueurs confirmés", avait lâché le fils du président, le mois dernier. Sauf qu'entre temps, la donne a changé. "Il y aura des possibilités qui vont s’offrir à nous, a confié lundi Franck Kita. On connait nos besoins, on sait ce qu'on a faire et on va répondre du mieux possible à la demande du staff."

Qui est Cristian Benavente ?

A moins d'un mois de la fermeture du marché estival, la cellule de recrutement continue d’enchaîner les heures supp'. "Si je vous disais le nombre de joueurs [suivis], vous ne me croiriez pas", sourit le directeur général délégué du club. Alors qu'il est toujours en quête d'un entraîneur, le FC Nantes continue de prospecter tous azimuts. Et notamment dans les championnats "exotiques".

Cristian Benavente compte 18 sélections pour 2 buts. Régulièrement appelé avec le Pérou, il a néanmoins manqué la Coupe du monde 2018, en Russie.

Questionné sur un possible renfort dans le secteur offensif, Franck Kita a expliqué qu'un neuvième joueur, Cristian Benavente, était en train de passer sa visite médicale, ce lundi après-midi à Nantes. "J'espère que l'issue [de cet examen] sera favorable, confie l'homme au costume sombre. Mais il n'y a pas de raison." Le milieu offensif de 25 ans débarque du club égyptien du Pyramids FC. Et ce prêt pourrait permettre au jeune Péruvien de rebondir dans un championnat plus suivis après être notamment passé chez les jeunes du Real Madrid et à Charleroi.